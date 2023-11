Zenless Zone Zero: il nuovo trailer mostra Billy

Manca poco alla seconda fase di closed beta test per Zenless Zone Zero, il titolo ARPG di Hoyoverse in arrivo su PC e mobile (Android e iOS), che sarà disponibile dal 24 novembre. Nell’attesa, è stato fatto uscire un trailer animato con uno dei personaggi che saranno presenti nel gioco, Billy Kid (potete vedere il video in fondo alla notizia).

Questa la descrizione di Billy, dal sito ufficiale:

Un affascinante cyborg dalla personalità disinvolta e spensierata.

è un fan accanito della serie Starlight Knight, non solo si riferisce a se stesso come a uno dei cavalieri di Starlight, ma ripete molte battute classiche della serie. Chiamo poi il suo paio di speciali revolver di alto calibro fatti su misura con il nome di “The Gilrs”. sembra che siano state un regalo di un vecchio amico. Può sembrare inaffidabile, ma quando fa sul serio Billy può affrontare qualsiasi sfida.

Qui sotto potete vedere il filmato di Billy di Zenless Zone Zero.