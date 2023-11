Half Life: Valve festeggia i 25 anni con un documentario e un update

Domani 19 novembre uno dei capisaldi del gaming, Half Life festeggia 25 anni, e Valve ha voluto celebrare l’evento con diverse promozioni e contenuti, tra cui un nuovo aggiornamento completo per il gioco originale e un documentario.

Come descritto nel nuovo sito dedicato al 25° anniversario, Valve ha aggiunto nuove mappe multiplayer, contenuti di gioco restaurati, opzioni grafiche e la piena compatibilità con Steam Deck.

HALF-LIFE UPLINK

Originariamente rilasciata come CD esclusivo per riviste e produttori di hardware, questa mini-campagna è stata realizzata dal team di Half-Life subito dopo il lancio del gioco. Poiché per molti si trattava della prima esperienza con Half-Life, il team ha pensato che fosse finalmente giunto il momento di includerla nel gioco principale, senza bisogno di acquistare una scheda audio.

4 NUOVE MAPPE MULTIPLAYER

Realizzate dai level designer di Valve, queste nuove mappe spingono i limiti di ciò che è possibile fare con il motore di Half-Life.

CONTAMINATION

Porte d’acciaio spesse due metri bloccano l’accesso a questa struttura di rifiuti contaminati, che ha obiettivi scientifici discutibili, nella migliore delle ipotesi. Indossate una pistola a gluoni e arrostite tutti gli intrusi.

POOL PARTY

Godetevi un soggiorno rilassante in questo avamposto Xen abbandonato, costruito attorno a un gruppo di piscine curative fluttuanti nello spazio. Come si respira qui? Non importa!

DISPOSAL

Area di lavorazione 3, un enorme impianto di scorie radioattive in disuso. Un sacco di spazio per voi e i vostri colleghi per fare esperimenti con un cannone Tau o alcune bombe a mano.

ROCKET FRENZY

Il peso scricchiolante di questa struttura di lancio di satelliti orbitali in decadenza ha un che di familiare… Se riuscissimo ad accendere le linee di ossigeno, l’energia e il carburante, forse riusciremmo ad accendere questa candela.

Valve celebra l’occasione anche rendendo Half-Life gratuito per chiunque lo aggiunga alla propria libreria Steam questo fine settimana e mettendo in sconto gli altri giochi della serie. Ricordiamo che l’ultimo titolo della serie, Half-Life Alyx, è stato pubblicato nel 2020.

Infine, Valve ha pubblicato un documentario di un’ora circa, realizzato in collaborazione con Secret Tape, in cui il team di sviluppo originale condivide i propri ricordi sulla creazione del primo gioco di Valve. Potete vederlo qui sotto.