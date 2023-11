Final Fantasy VII Ever Crisis: in arrivo il capitolo 4 “Cloud’s Memory”

Square Enix ha recentemente pubblicato un breve trailer di Final Fantasy VII Ever Crisis, titolo per dispositivi mobile che fa rivivere i momenti di FF VII e di Crisis Core. Il prossimo capitolo, il quarto, arriverà il 19 novembre ed è intitolato Cloud’s Memory. Come si può vedere proprio nel trailer qui sotto, è incentrato sui ricordi che racconta Cloud al resto del team poco dopo essere usciti da Midgar e aver raggiunto Nibelheim. E i ricordi sono proprio quelli in cui il protagonista era ancora Soldier ed era in missione con Sephiroth, dove si svolgono alcuni dei momenti principali della storia del gioco, relativi a Jenova, ed è presente anche Tifa con l’outfit con cappello.

Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo che Final Fantasy VII Ever Crisis ha recentemente superato i 7 milioni di dowmload, e che è prevista una versione PC (Steam), in collaborazione con Applibot, di cui però ancora non è stata annunciata una data d’uscita.