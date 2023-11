Wonder Woman: il gioco non è stato pensato per essere un live service

Con Warner Bros. che parla di convertire i suoi più grandi franchise in titoli always-online con elementi di servizio live, si temeva che lo stesso sarebbe accaduto a Wonder Woman di Monolith Productions. Neanche un annuncio per Lead Software Engineer, Gameplay, presso lo sviluppatore, che richiedeva “esperienza nella manutenzione di un prodotto software o di un gioco live”, è stato d’aiuto.

Tuttavia, in una dichiarazione rilasciata a IGN, un portavoce di Warner Bros. ha negato qualsiasi accusa di servizio live per il titolo open-world:

“Wonder Woman è un gioco d’azione e avventura per giocatore singolo ambientato in un mondo aperto e dinamico. Questa esperienza in terza persona permetterà ai giocatori di vestire i panni di Diana di Themyscira e introdurrà una storia originale ambientata nell’Universo DC, oltre a presentare il Nemesis System. Wonder Woman non è stato progettato come un servizio live”.

Nel frattempo, WB Games ha in programma Suicide Squad: Kill the Justice League verrà lanciato il 2 febbraio 2024 per Xbox Series X/S, PS5 e PC, con un Battle Pass.