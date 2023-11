Unicorn Overlord: pubblicato un gameplay da otto minuti su PS5

Famitsu ha pubblicato un video gameplay del gioco di ruolo strategico Unicorn Overlord sviluppato da Vanillaware, che mostra otto minuti della versione PlayStation 5. Di recente, sono stati pubblicati nuovi dettagli su personaggi, mondi e stili di gioco. La storia vede il protagonista Alain avventurarsi nel mondo di Fevrith con il suo Esercito di Liberazione per liberarlo dalle grinfie del Generale Valmore. Oltre a liberare paesi e città, dovrai ricostruirli. Anche addestrare e equipaggiare gli alleati è un must. Non ci sono restrizioni sui personaggi che puoi schierare in battaglia. Di seguito riportiamo la descrizione del video:

Questa avventura ultra-realistica in cui si riuniscono amici e si affronta un grande male è rappresentata con la grafica e i personaggi ad alta definizione unici di Vanillaware, l’esplorazione del campo altamente flessibile e le innovative battaglie di simulazione . Pur ricordando i classici giochi di ruolo di simulazione degli anni ’90, il gioco incorpora elementi moderni come un sistema di battaglia unico e battaglie online.

Articoli Consigliati Like a Dragon Infinite Wealth: pubblicate nuove informazioni Steam: in arrivo i saldi autunnali dal 21 novembre

Di seguito una panoramica tramite la pagina ufficiale Nintendo:

Dalle menti geniali che hanno dato vita a 13 Sentinels: Aegis Rim e Odin Sphere, la rinascita del GdR fantasy tattico secondo ATLUS x Vanillaware. Combatti contro il destino e parti per un’avventura per riconquistare il regno insieme ai tuoi fedeli alleati. Unicorn Overlord combina l’intramontabile genere dei GdR tattici con un mondo esplorabile e un innovativo sistema di combattimento, per un’epica esperienza fantasy con l’inconfondibile stile di Vanillaware.

Unicorn Overlord verrà lanciato l’8 marzo 2024 per Xbox Series X/S, PS5, PS4 e Nintendo Switch. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.