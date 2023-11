Like a Dragon Infinite Wealth: pubblicate nuove informazioni

L’editore SEGA e lo sviluppatore Ryu Ga Gotoku Studio hanno rilasciato nuove informazioni e screenshot per Like a Dragon: Infinite Wealth (trovate qui il nostro Provato) che introducono il sistema di battaglia RPG Live Command, il sistema di cambio di lavoro, lavori esclusivi per i personaggi e nuovi lavori. Di seguito una panoramica:

Nuovo sistema di battaglia RPG Live Command

Il nuovo sistema di combattimento RPG Live Command di Like a Dragon: Infinite Wealth rende il combattimento più strategico e dinamico. Puoi spostare i tuoi personaggi entro un certo raggio durante le battaglie; riduci la distanza tra i nemici per infliggere danni significativi o sposta i tuoi personaggi accanto agli alleati per eseguire attacchi combo. Annienta i nemici in linea retta o danneggia i nemici nelle tue vicinanze usando alcuni dei nuovi attacchi ad area d’effetto. Prendi di mira gruppi di nemici per massimizzare i danni. Tieni d’occhio le posizioni dei tuoi nemici e mira a sferrare un colpo decisivo per abbatterli tutti in una volta.

Sistema di cambio di lavoro

lavoro unico di Kazuma Kiryu: Drago di Dojima

Caratterizzato dagli stili di combattimento feroci, veloci e pesanti distintivi di Kiryu, oltre a una speciale modalità di azione che solo lui può scatenare.

La rinascita del drago

Uno stato in cui Kiryu può muoversi, dare pugni e calci liberamente utilizzando i pulsanti di azione per un certo periodo di tempo. Usa lo stile di combattimento unico di Kiryu per dominare i nemici e sferrare colpi finali appariscenti.

Like a Dragon: Infinite Wealth verrà lanciato sia fisicamente che digitalmente per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam e Microsoft Store il 26 gennaio 2024 in tutto il mondo. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.