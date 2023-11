Diablo IV scontato per il Black Friday, in arrivo un nuovo evento

Con gli sconti del Black Friday, Diablo IV è scontato del 40% su tutte le edizioni. Oltre agli sconti, i giocatori e le giocatrici potranno guadagnare PE e oro bonus durante l’evento della settimana della Benedizione della Madre, dal 20 al 27 novembre. Sono disponibili maggiori informazioni nel blog post dedicato.

Per gli avventurieri e le avventuriere che sono già alle prese con l’Eterno Conflitto, a partire dal 20 novembre alle 19:00 fino al 27 novembre alle 19:00, la Benedizione della Madre arriverà sotto forma di un aumento del 35% ai PE e all’oro sia nel Regno Stagionale che in quello Eterno, a tutti i Livelli del Mondo. Si potrà sfruttare questo potenziamento per scalare i ranghi del Pass Battaglia, salire ai Livelli del Mondo più alti e completare il Percorso Stagionale così da affrontare le prove che attendono nel Mattatoio di Zir, il 5 dicembre. Preparati anche per la storia della Stagione del Sangue e le sfide che ti attendono nell’evento annunciato di recente, Morbo di Mezz’inverno. Di seguito una panoramica del titolo tramite il sito ufficiale:

L’eterna battaglia tra il Paradiso Celeste e gli Inferi Fiammeggianti infuria nel caos più totale che minaccia di consumare Sanctuarium. Con infiniti demoni da massacrare, innumerevoli abilità da padroneggiare, spedizioni da incubo e bottino leggendario, quest’ampio open world promette avventura e devastazione. Sopravvivete e conquistate le tenebre o soccombete all’oscurità.

Caratteristiche

Esplorate Sanctuarium

Esplorate il mondo di Sanctuarium proseguendo la battaglia tra le sue ampie terre. Unitevi ad altri avventurieri, riconquistate città sotto assedio, affrontate spedizioni corrotte e scoprite segreti perduti mentre combattete per il destino del mondo.

Diablo IV è disponibile su Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.