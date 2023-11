Milan Games Week & Cartoomics 2023: sarà presente anche Plaion

PLAION, azienda leader nella produzione e nella distribuzione di videogiochi e prodotti per l’intrattenimento digitale, sarà presente all’edizione 2023 di Milan Games Week & Cartoomics 2023, la fiera dedicata a videogiochi, fumetti, cinema, musica e cultura pop che si svolgerà presso Fieramilano Rho il 24, 25 e 26 novembre. Presso lo stand M25 P34, all’interno del padiglione 11, i visitatori troveranno un’ampia selezione di videogiochi e hardware per tutti i gusti, oltre che uno shop in cui acquistare titoli e gadget della line up PLAION a prezzi scontati. Per maggiori informazioni, trovate il programma completo della fiera sul sito ufficiale qui.

Per chi ama il divertimento a velocità supersonica sarà presente Sonic Superstars, il platform in 2D con grafica 3D di SEGA che permette di affrontare una nuova avventura nel classico stile Sonic rivisitato in chiave moderna, da soli o con un massimo di altri 3 giocatori. Allo stand PLAION sbarca quest’anno un’altra icona senza tempo, il mitico Goldrake. A 45 anni dalla prima messa in onda in Italia del cartone animato, arriva UFO Robot Goldrake – Il banchetto dei lupi, il nuovo videogioco di Microids dedicato all’indimenticabile robottone giapponese che ha segnato intere generazioni di appassionati. Il titolo segue il primo arco narrativo della serie animata, dando ai giocatori la possibilità di rivivere i momenti più iconici di questa epica avventura. Con UFO Robot Goldrake – Il banchetto dei lupi, i fan della serie potranno inoltre godersi un doppiaggio in italiano eccelso, fedelissimo all’opera originale, e i memorabili temi musicali dell’anime, riorchestrati per un’esperienza ancora più coinvolgente. Oltre al videogioco, nello stand sarà presente anche un’esclusiva opportunità per fare foto con una statua di Goldrake alta 2 metri. Tra le novità più recenti ci sarà Persona 5 Tactica, il gioco di ruolo strategico ispirato al pluripremiato videogioco Persona 5 e targato ATLUS. Gli amati Ladri Fantasma ritornano in una nuova avventura dalla storia inedita e sono pronti a infiammare nuovamente i cuori dei giocatori.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.