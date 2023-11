Black Friday: ecco le offerte Xbox per la Cyber Week

Fino al 27 novembre, Xbox dà il via alle offerte messe a disposizione da Microsoft in occasione del Black Friday e della Cyber Week. Inoltre, dal 23 al 30 novembre gli acquirenti potranno ottenere un’incisione gratuita sull’Xbox Elite Wireless Controller utilizzando Xbox Design Lab. Trovate maggiori informazioni su XboxWire. Di seguito una panoramica delle offerte e promozioni pensate per i giocatori:

Sconti su console, bundle e accessori Xbox selezionati

Xbox propone, per la Cyber Week del Black Friday 2023, uno sconto di 120 euro sulle console Xbox Series X – la console più veloce e potente di casa Microsoft, ora al prezzo più basso di sempre. Le offerte includono anche i bundle Xbox Series X Diablo IV e Xbox Series X Forza Horizon 5. In occasione di queste due ricorrenze Xbox ha applicato un risparmio di 50 euro sulle console e sui bundle Xbox Series S, nello specifico anche il nuovo Xbox Series S – Starter Bundle: una console next-gen con centinaia di giochi di alta qualità grazie all’inclusione di un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate di 3 mesi. Risparmia fino al 25% su alcuni controller wireless Xbox.

Sconti sui titoli Xbox

Intraprendi un viaggio epico tra le stelle con gli sconti su Starfield di Bethesda Game Studios Risparmi fino al 50% sui giochi Xbox Game Studios come Age of Empires IV, Forza Horizon 4 e 5, Halo Infinite, Minecraft Dungeons, Minecraft Legends e Sea of Thieves.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.