Marvel’s Wolverine: in arrivo nel 2025 ed è ambientato a Madripoor, rumor

Con Marvel’s Spider-Man 2 ( trovate qui la nostra Recensione) finalmente disponibile, tutti gli occhi sono ora puntati su Marvel’s Wolverine, prossimo titolo di Insomniac Games. E sebbene i dettagli ufficiali del gioco siano attualmente scarsi, alcune informazioni potrebbero essere emerse grazie a una nuova fuga di notizie.

Secondo il noto leaker Daniel Richtman, il lancio di Marvel’s Wolverine è previsto per il 2025. Sebbene una precedente fuga di notizie da parte del giornalista Jeff Grubb affermasse che il gioco aveva come obiettivo l’uscita nell’autunno 2024, all’epoca era stato detto che il gioco avrebbe potuto essere ritardato internamente, il che, a giudicare da questa nuova fuga di notizie, sembra essere stato così. Richtman afferma inoltre che il titolo porterà i giocatori a Madripoor, una città immaginaria nel sud-est asiatico nell’universo Marvel che viene descritta come un rifugio per pirati e criminali. Resta da vedere se ciò significa che l’intero gioco sarà ambientato a Madripoor o se servirà come uno dei tanti luoghi che i giocatori visiteranno. Nel suddetto trapelato all’inizio di quest’anno, Grubb ha affermato che il gioco sarebbe un titolo semi-open world piuttosto che completamente open world.

Nel frattempo, Richtman ha anche affermato che Marvel’s Wolverine avrà un tono più cupo e violento rispetto ai precedenti titoli Insomniac, il che, ovviamente, è qualcosa che è stato confermato dal direttore del gioco Brian Horton poco dopo l’annuncio del gioco nel 2021. Naturalmente, se Marvel’s Wolverine sarà veramente lanciato nel 2024, dovrebbe essere interessante vedere cosa ha pianificato Insomniac per il prossimo anno. Vedremo i DLC per Marvel’s Spider-Man 2 o forse uno spin-off di Venom?

Marvel’s Wolverine è ancora in fase di sviluppo. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.