Razer: la collezione in collaborazione con Dolce&Gabbana arriva dal 30 novembre

L’attesissima collezione nata dalla collaborazione tra Dolce&Gabbana e Razer sarà finalmente disponibile a partire dal 30 novembre alle 15. Trovate il trailer della collaborazione qui sotto. Per quanto riguarda l’hardware, la collezione è limitata a sole 1.337 unità disponibili in tutto il mondo e sarà caratterizzata da:

Dolce&Gabbana | Razer Barracuda con l’esclusivo monogramma Dolce&Gabbana in un’elegante finitura placcata oro 24 carati, completato da una meticolosa sovrapposizione zebrata sui padiglioni auricolari.

Dolce&Gabbana | Razer Enki Pro con il monogramma Dolce&Gabbana e un lussuoso logo Dolce&Gabbana placcato oro 24 carati.

Per quanto riguarda l’abbigliamento, la collezione prêt-à-porter sarà caratterizzata da T-shirt oversize, pantaloni cargo e felpe con cappuccio con i loghi dei brand e le stringhe di programmazione dei computer per rappresentare la costante e infinita ricerca dell’innovazione. L’abbigliamento sarà caratterizzato dai colori verde acido di Razer e oro di Dolce&Gabbana, simbolo della collaborazione tra le due aziende. Razer e Dolce&Gabbana hanno svelato questa partnership innovativa all’incrocio tra alta moda e gaming prima della RazerCon 2023. I due marchi hanno poi collaborato per un evento degno di nota allo Zouk di Las Vegas in ottobre, riunendo i migliori talent del mondo videoludico come xQc, Amouranth, Dream, Ludwig, Pokimane e molti altri per un’anteprima della collezione. Di seguito una panoramica tramite il sito ufficiale:

Illuminare il cammino verso la vittoria

Sperimenta il gioco sotto una luce completamente nuova con la prima sedia da gioco Razer Chroma RGB al mondo. Celebrato dai giocatori di tutto il mondo, l’apprezzato sistema di illuminazione Chroma di Razer fa il suo tanto atteso debutto su Enki Pro, elevando la tua configurazione a nuovi livelli abbaglianti.

Vai per l’oro

Il lusso incontra la forma pluripremiata nella collezione Dolce&Gabbana | Collezione di hardware da gioco Razer. Questa versione di Dolce&Gabbana infusa dai giocatori presenta l’estetica distintiva della casa di moda, completa di un motivo monogramma collaborativo e una stampa zebrata, elegantemente placcata in oro 24K.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.