Milan Games Week & Cartoomics 2023: svelato il programma completo degli Esport Awards

Alle 18:45 verranno assegnati gli Italian Esports Awards, durante una cerimonia condotta da Bryan Ronzani, – speaker radiofonico, presentatore dei maggiori eventi esports e gaming in Italia e founder di The Box, il primo lateshow su Twitch. Verrà consegnata la statuetta a forma di coda di drago ai vincitori di 8 categorie: Best Italian Competitive Team: premio per il miglior team esports italiano; Best Italian Player: premio per il miglior giocatore competitivo italiano o la migliore giocatrice competitiva italiana; Best Italian Organization: premio per la miglior organizzazione esports a livello italiano; Best Italian Caster: premio per il miglior o la migliore caster italiana; Best Italian Event: premio al miglior evento italiano (fisico o digitale); Best Italian Commercial Activation: premio per la miglior attivazione commerciale italiana in ambito esports; Best Italian Content Creator: premio per il migliore o la migliore Content Creator italiana; Esports Game of the Year: premio per il miglior titolo esports a livello internazionale.