Arma Refoger esce dall’Accesso Anticipato

Gli sviluppatori di Bohemia Interactive sono orgogliosi di annunciare che l’ultimo capitolo dell’acclamata serie Arma, Arma Reforger, è finalmente uscito dall’Early Access di Steam e da Game Preview di Xbox. Con il lancio della versione 1.0, i giocatori su PC e console Xbox potranno sperimentare il combattimento multiplayer PvPvE multipiattaforma di Arma Reforger con l’aggiunta cruciale degli elicotteri e di un nuovissimo sistema di rifornimento. La versione 1.0 rende disponibile la funzionalità di base di Arma Reforger, ma c’è ancora molto da fare, come mostra la nuova roadmap aggiornata.

Arma Reforger è stato lanciato in Early Access il 17 maggio 2022. Da allora, il team di sviluppo ha lavorato instancabilmente partendo dal progetto iniziale e ha ascoltato attentamente il feedback della community per plasmare il gioco. Durante l’Accesso Anticipato sono state aggiunte molte nuove funzionalità e risorse, tra cui l’isola di Arland, un sistema medico completo, nuove armi e mine e molti miglioramenti e ottimizzazioni generali alle prestazioni.

Con il completamento di Ground Support e l’aggiunta di elicotteri e rifornimenti, le caratteristiche di gioco principali di Arma Reforger sono state implementate e il team di sviluppo ha ritenuto il gioco pronto per uscire dall’Early Access.

Mentre la versione 1.0 segna il rilascio ufficiale di Arma Reforger, lo sviluppo del gioco continuerà fino al completamento della roadmap del progetto.

Scendete sul campo di battaglia in una delle due modalità di gioco multigiocatore di Arma Reforger. Scegliete una fazione e combattete per le isole di Everon o Arland nella modalità Conflict, oppure modificate gli scenari in Game Master e gestite gli eventi mentre si svolgono, guidando i giocatori nel caos della guerra. La modalità di gioco Conflitto è stata completamente ridisegnata per la 1.0 per incentrare l’azione su un sistema di rifornimenti nuovo e migliorato. Per ottenere la vittoria, non è più sufficiente respingere lo schieramento avversario con la forza delle armi. Assicurare e ridistribuire i rifornimenti è ora altrettanto importante, proprio come nelle operazioni del mondo reale.

Inoltre, i giocatori possono giocare da soli o in cooperativa nella modalità Combat Ops, dove intraprendono missioni su Arland contro l’IA nemica.