Returnal: il director Harry Krueger lascia Housemarque

Harry Krueger, director di Returnal e Nex Machina, lascia Housemarque dopo 14 anni, come annunciato dallo studio. Il director ha fatto capire che la decisione presa è stata molto difficile, ma lascia il team con profonda gratitudine, ottimista per il futuro con il prossimo progetto in cantiere. Housemarque ha infatti dichiarato che si sta preparando per un “nuovo grande progetto” e per un “futuro promettente”, poiché “il team in crescita porterà avanti la costruzione del prossimo best thing dalla Finlandia”.

Ha dichiarato Krueger nell’annuncio:

Articoli Consigliati Starminer: l’ex ILL Space cambia nome e verrà pubblicato da Paradox nel 2024 Arma Refoger esce dall’Accesso Anticipato

“Durante i miei 14 anni in Housemarque, sono stato incredibilmente fortunato a lavorare su un progetto da sogno dopo l’altro, e ho avuto il privilegio di lavorare al fianco di persone davvero talentuose e meravigliose lungo il percorso. È stato un onore accompagnare Housemarque in questo viaggio, assistendo alla nostra crescita dai piccoli titoli di ispirazione arcade alle magnifiche vette raggiunte con Returnal. Insieme abbiamo davvero scosso le colonne del cielo e sarò per sempre orgoglioso di tutte le cose incredibili che abbiamo realizzato come studio.”

Kreuger ha poi continuato:

“Lasciare Housemarque è stata una decisione molto difficile per me, ma lascio l’azienda con una profonda gratitudine per il passato e un ottimismo sfolgorante per il futuro: con un nuovo entusiasmante progetto in cantiere, un team fantastico più forte che mai e il continuo supporto di Sony e PlayStation Studios, so che il capitolo più brillante di Housemarque deve ancora essere scritto”.

Ilari Kuittinen, general manager e cofondatore di Housemarque, ha aggiunto:

“Durante il mandato di Harry, abbiamo assistito alla ‘morte dell’Arcade’ e abbiamo raggiunto traguardi di crescita che un tempo avevamo solo sognato. La passione e la direzione di Harry sono state fondamentali per scolpire la traiettoria del nostro studio fino alle dimensioni attuali. La rinascita di ‘Arcade’, definita da Returnal, la dice lunga sul suo impatto e sulla sua visione, ed è un ottimo punto di partenza per i futuri leader, che potranno continuare a migliorare”.