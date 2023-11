Starminer: l’ex ILL Space cambia nome e verrà pubblicato da Paradox nel 2024

Il team CoolandGoodGames ha annunciato il cambio nome dell’ormai ex Ill Space in Starminer, e che il gioco simulativo spaziale sarà pubblicato da Paradox Arc. Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer su questa partnership, che potete vedere in fondo alla notizia. Il gioco arriverà in accesso anticipato su Steam nel 2024.

Il team ha fatto capire che, in quanto sviluppatori, vogliono essere sicuri di poter concentrarsi su ciò che sanno fare meglio: il gioco stesso. Paradox Arc fornirà dunque il supporto e l’esperienza di pubblicazione e marketing, in modo che la loro attenzione sia sempre rivolta a rendere il gioco il più grande possibile.

Per quanto riguarda invece il cambio titolo, ci sono state alcune ragioni, tra cui un conflitto di nomi con un altro progetto, pesando anche che avesse più senso avere un nome che desse un contesto al gioco.

Questa una descrizione ufficiale del gioco:

Starminer è una simulazione di industria e logistica spaziale che si propone di essere all’avanguardia nei giochi di strategia spaziale, fondendo tecnologie di rendering all’avanguardia con un gameplay tattico e creativo. Il gioco si svolge sullo sfondo di ambienti 3D completamente realizzati, dove la bellezza dello spazio diventa parte integrante dell’immersione del giocatore, distinguendo Starminer come un gioco di costruzione di basi spaziali visivamente straordinario e tecnologicamente avanzato. Starminer è costruito con il realismo e l’immersione come pilastri fondamentali del design, grazie all’incorporazione della fisica newtoniana per la propulsione e il movimento. Questo non solo aggiunge un livello di autenticità e complessità al gioco, ma introduce anche una curva di apprendimento gratificante per i giocatori che cercano un’esperienza di navigazione spaziale veramente avanzata.

In Starminer, l’universo è più di un semplice sfondo per l’esplorazione e la conquista: è un campo di gioco in cui i giocatori possono esplorare la loro creatività e le loro ambizioni a lungo termine per le loro flotte. Al centro dell’etica creativa del gioco c’è la possibilità di progettare una varietà di stazioni spaziali per raggiungere i propri obiettivi, che si tratti di estrarre risorse, essere una potenza difensiva, colonizzare, produrre energia o altro ancora. La natura dinamica e personalizzabile di questi diversi tipi di stazioni fa sì che il giocatore non decida solo quale sarà il suo impero cosmico, ma che diventi un riflesso unico della sua abilità strategica e del suo estro creativo.

Qui sotto il nuovo trailer.