Bologna Game Farm sarà presente anche alla Milan Games Week & Cartoomics con 4 dei suoi team

Prosegue il percorso formativo e professionale dei team di Bologna Game Farm che, dopo le esperienze a Gamescom di Colonia, First Playable di Firenze e Game Developers Conference di San Francisco saranno presenti anche a Milan Games Week & Cartoomics, evento dedicato al mondo del gaming, degli esports, dei fumetti e dei cosplayer che quest’anno si terrà dal 24 al 26 novembre, presso Rho Fiera, sempre nel capoluogo lombardo.

All’appuntamento milanese torna Indie Dungeon (Pad.13 stand C07/ E02), il più importante showcase di videogiochi made in Italy, dove troveremo 4 team vincitori di Bologna Game Farm, 3 della seconda edizione e 1 della prima, tra cui:

Articoli Consigliati Against the Storm: annuncio data versione 1.0 del city-builder dark fantasy, in arrivo anche su PC Game Pass Starminer: l’ex ILL Space cambia nome e verrà pubblicato da Paradox nel 2024

Vincitori della seconda edizione: NonStudio con Handmancers , videogioco roguelike deckbuilder umoristico; Studio Kodama con Ryoko , videogioco adventure puzzle game a scorrimento con parti platform; Studio Pizza con Monster Chef , videogioco roguelike hack and slash con componenti gestionali;

con , videogioco roguelike deckbuilder umoristico; con , videogioco adventure puzzle game a scorrimento con parti platform; con videogioco roguelike hack and slash con componenti gestionali; Vincitore della prima edizione: Dreambits Studio con War of Wheels, videogioco multiplayer di combattimento frenetico tra auto realistiche in un ambiente “medievalpunk”.

Handmancers, Ryoko e War of Wheels sono stati selezionati da IIDEA (Italian Interactive Digital Entertainment Association) nell’area dedicata ai 10 tra i più interessanti videogiochi indie italiani in via di sviluppo e saranno visibili presso lo spazio di IIDEA.

Monster Chef è stato selezionato tra i cinque videogiochi finalisti del Red Bull Indie Forge, il progetto di Red Bull dedicato agli studi di sviluppo indipendenti italiani, che li supporta nel far conoscere i propri titoli a visitatori e operatori del settore, e sarà visibile presso l’area Red Bull.

Bologna Game Farm continua a dimostrare concretamente il forte impegno nel seguire i propri team anche una volta terminato il programma di accelerazione, in un percorso di crescita formativo e professionale che, come più volte ribadito, si pone l’obiettivo di portare alla luce i tanti talenti della industry creando occasioni di incontro interessanti con publisher e addetti ai lavori.

Bologna Game Farm è il progetto per lo sviluppo del settore videoludico promosso da Regione Emilia-Romagna e Comune di Bologna, coordinato dal Comune di Bologna e realizzato con ART-ER nell’ambito delle azioni di sostegno alle industrie culturali e creative, in collaborazione con IncrediBOL! e con il supporto tecnico di IIDEA – Italian Interactive & Digital Entertainment Association.

Bologna Game Farm mira a: fornire supporto all’integrazione di attività imprenditoriali nel contesto dell’ecosistema regionale dell’innovazione, rafforzare le capacità manageriali e imprenditoriali del settore videogiochi in Emilia-Romagna, incrementare la consapevolezza dell’importanza del comparto per la crescita economica del sistema produttivo regionale, sviluppare relazioni tra il settore e l’ecosistema regionale dell’innovazione favorendo iniziative di cross over con altri settori.