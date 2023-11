Against the Storm: annuncio data versione 1.0 del city-builder dark fantasy, in arrivo anche su PC Game Pass

Il team di sviluppo Eremite Games e il publisher Hodeed Horse hanno annunciato la data di lancio di Against the Storm nella sua versione 1.0, dopo un periodo in accesso anticipato partito a novembre 2022. Sarà disponibile con la full release dall’8 dicembre, giorno in cui arriverà anche su PC Game Pass. Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

L’aggiornamento porterà la nuova modalità Queen’s Hand Trial, pensata per i Viceré più esperti. Qui i giocatori hanno un solo Ciclo per riforgiare il Sigillo Adamantino, l’impresa più impegnativa del gioco. Si parte da zero e bisogna essere strategici nella scelta dei potenziamenti: sono un bene costoso e non sarà possibile acquisire l’intero set. La permadeath è presente in ogni fase della nuova modalità. Se si abbandona un insediamento, si perde. Se non si riesce a riforgiare il Sigillo in tempo, si perde. Chi fallisce sarà privato dei potenziamenti acquisiti e la sua progressione nella modalità sarà azzerata. Chi invece ne uscirà vittorioso otterrà il titolo di Queen’s Hand e avrà la possibilità di ricevere una rara udienza dalla Scorched Queen in persona.

Qui sotto la descrizione generale del gioco:

Tu sei il governatore, la figura alla quale la Regina arsa ha affidato il compito di riconquistare le terre selvagge e di scoprire ricchezze perdute da destinare alla Città ardente, ultimo bastione della civiltà contro la Piagatempesta che ha distrutto il vecchio mondo. A differenza di altri giochi di costruzione e sopravvivenza in cui l’attenzione è rivolta a una singola città, in Against the Storm dovrai costruire una vasta e florida rete di insediamenti popolati da varie razze, ciascuna caratterizzata da specializzazioni e necessità diverse.

Le terre selvagge celano molti pericoli e sono colpite da tempeste incessanti che distruggono il morale della tua popolazione. Se i tuoi insediamenti cadranno, l’esplorazione avrà fine, ma il gioco proseguirà. Against the Storm è un gioco di costruzione di città roguelite e in quanto tale ti permetterà di conservare risorse, miglioramenti ed esperienza delle tue spedizioni passate in ogni nuova avventura nelle terre selvagge.

Qui sotto potete vedere il trailer d’annuncio della data della versione 1.0.