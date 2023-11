Like a Dragon Infinite Wealth: tante nuove immagini

Oltre alle informazioni che vi avevamo riportato stamattina, SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio hanno pubblicato anche tante nuove immagini di Like a Dragon Infinite Wealth, sui personaggi, gli scenari, e diverse fasi di combattimenti, che potete vedere più sotto nella news.

Like a Dragon Infinite Wealth arriverà il 26 gennaio 2024 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows e Steam (PC). I preordini dell’edizione fisica e digitale della Standard Edition, della Digital Deluxe Edition e della Digital Ultimate Edition includono il Pacchetto Potenziamento eroe e lavori speciali, che aiuta i giocatori a salire di livello più rapidamente, oltre a prevedere un Set Lavori speciali che fornisce l’accesso ai lavori Linebacker e Asso del tennis.

Descrizione storia:

Due eroi incredibili uniti dalla mano del destino, o forse qualcosa di più sinistro… Ichiban Kasuga, un inarrestabile sfavorito che ha ben chiaro cosa significhi riemergere dopo aver toccato il fondo, e Kazuma Kiryu, un uomo dalla volontà spezzata che affronta i suoi ultimi giorni. Goditi un combattimento unico nel suo genere con battaglie GDR dinamiche e frenetiche in cui il campo di battaglia stesso diventa la tua arma e non ci sono regole. Spassatela in Giappone ed esplora tutto ciò che le Hawaii possono offrirti in un’avventura così grande da ricoprire tutto il Pacifico.

