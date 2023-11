Immortals of Aveum: i licenziamenti sono dovuti al poco successo in un mercato affollato

Il CEO di Ascendant Studios, team di sviluppo di Immortals of Aveum, ha dichiarato che le scarse vendite del gioco, dovute a un mercato affollato, hanno portato al licenziamento di quasi metà del team.

In una recente intervista rilasciata al canale YouTube di Xbox Expansion Pass, al CEO Bret Robbins è stata posta la domanda sulla decisione di settembre di licenziare circa il 45% del personale del gioco.

Robbins ha risposto sottolineando che Ascendant è stato uno dei numerosi studi che hanno licenziato personale quest’anno e ha affermato che la ragione principale è che il gioco non ha venduto abbastanza copie.

“È un periodo di follia”, ha spiegato Robbins. “Ogni giorno c’è un articolo che parla di un licenziamento di massa, ed è un peccato. È sicuramente la cosa più difficile che ho dovuto fare.

Lavori molto duramente con le persone, che hanno riposto in te la loro fiducia, e vuoi onorarla il più possibile, quindi quando devi prendere una decisione del genere è davvero uno schifo”.

“Siamo una società indipendente. Non siamo EA, non siamo una grande organizzazione. La nostra linea di fondo ci imponeva di vendere molti videogiochi, e non abbiamo raggiunto gli obiettivi prefissati, e questo è solo uno sfortunato problema di dollari e centesimi, e significa che abbiamo dovuto fare dei licenziamenti.

“Quando si realizza un gioco, ci sono tante cose che sfuggono al nostro controllo, certamente il mercato può essere in gran parte fuori dal nostro controllo, e per noi è stata una sfortuna, ma la mia speranza è di poter lavorare di nuovo con molte di quelle persone e che con il nostro prossimo progetto, o con i progetti futuri, continueremo a crescere”.

A Robbins è stato chiesto se l’uscita del gioco in uno degli anni più intensi sia stato uno dei fattori che hanno contribuito alle scarse vendite, ed ha risposto che secondo lui è così, sostenendo che è difficile per una nuova IP farsi notare in un anno pieno di blockbuster attesi e a sorpresa.

“È forse il periodo più folle che abbia mai visto”, ha detto Robbins. “Un gioco enorme dopo l’altro. Sapevamo che sarebbero arrivati alcuni giochi importanti: sapevamo che Starfield sarebbe stato enorme, sapevamo che saremmo usciti la stessa settimana di Armored Core 6, e sapevamo che sarebbe stato grande. Sapevamo che sarebbero usciti Assassin’s Creed e Spider-Man, giochi di questo tipo.

“Ma non sapevamo che Baldur’s Gate 3 sarebbe esploso nel modo in cui è esploso proprio davanti a noi, sembra che abbia colto tutti di sorpresa. E prima ancora Jedi Survivor, e ora anche giochi come Alan Wake stanno avendo un successo enorme, quindi è stato un susseguirsi di eventi.

“Ed è difficile, quando si tratta di una nuova IP, soprattutto di un nuovo studio di cui nessuno ha mai sentito parlare, farsi largo tra questo rumore. Per noi, quindi, la tempistica di uscita è stata cruciale e ha davvero influito sul grado di coinvolgimento delle persone nel gioco”.

Robbins ha aggiunto che spera che i giocatori provino il gioco ora che la maggior parte delle uscite dei giochi più importanti sono passate, e che è previsto un taglio di prezzo per incoraggiarli.

“Sono felice che le persone che hanno provato il gioco lo apprezzino e si divertano, e speriamo davvero che con la nostra nuova spinta in uscita questa settimana, molte persone che non hanno avuto il tempo di provarlo perché c’erano tante altre cose da giocare, lo trovino”.

“Avremo anche una grande riduzione, una vendita a metà prezzo, e cose del genere, quindi speriamo che anche questo aiuti le persone“.

Inoltre, ci sono buone possibilità che il gioco arrivi sui servizi Game Pass e PlayStation Plus.

“Certamente, questi servizi offrono un imbuto più ampio. Un maggior numero di persone potrebbe impegnarsi con il gioco, e questo è sempre positivo”.

Aggiungendo:

“Stiamo parlando con [Sony e Microsoft] per portare il gioco su entrambi i servizi. Non abbiamo ancora una data, ma sono abbastanza sicuro che succederà”.

Immortals of Aveum è disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC tramite Steam.