AOC GAMING Q27G3XMN/BK: Agon by AOC fa uscire il nuovo monitor

AGON by AOC ha annunciato il lancio del nuovo AOC GAMING Q27G3XMN/BK. Questo innovativo monitor da 27″ (68,6 cm) combina la rivoluzionaria tecnologia MiniLED e prestazioni gaming elevati, a un prezzo che sfiderà gli standard del settore. Destinato ai gamer che cercano un’esperienza HDR di alto livello con colori impressionanti a un prezzo conveniente.

Qui sotto la descrizione ufficiale completa:

Dotato di un accattivante pannello Fast VA da 27″, il Q27G3XMN/BK offre una straordinaria risoluzione QHD (2560×1440) e una retroilluminazione MiniLED che supporta 336 zone di oscuramento. Grazie a questa tecnologia innovativa, il monitor è certificato VESA DisplayHDR 1000, uno dei più alti livelli di HDR, che gli consente di visualizzare neri profondi e intensi, oltre che punti luce più brillanti nella stessa inquadratura. Utilizzando una profondità di colore a 10 bit (8 bit + FRC), il monitor mostra 1,07 miliardi di colori e un’elevata copertura della gamma cromatica (+95% DCI-P3). Posizionato all’avanguardia nella tecnologia dei monitor da gaming, il monitor da 27″ e la risoluzione QHD offrono un’elevata densità di pixel garantendo testi e immagini nitide, una frequenza di aggiornamento di 180 Hz e tempi di risposta notevoli, fino a 1 ms GtG, per consentire ai giocatori di essere sempre all’avanguardia nel mondo del gaming competitivo.

La retroilluminazione MiniLED raggiunge un valore senza precedenti

Il segreto del fascino del monitor Q27G3XMN/BK è la sua caratteristica distintiva: una rivoluzionaria retroilluminazione MiniLED con ben 336 zone di regolazione individuali. Questa tecnologia all’avanguardia porta il monitor al livello di certificazione DisplayHDR 1000, garantendo luminosità e contrasto senza precedenti. Il pannello Fast VA ha già un incredibile rapporto di contrasto nativo e, abbinato alla retroilluminazione MiniLED, offre una riproduzione mozzafiato dei contenuti ad alta dinamicità. La soluzione di retroilluminazione full array local dimming (FALD) migliora notevolmente l’esperienza HDR, consentendo ad alcune porzioni dello schermo di essere completamente nere, mentre altre vengono mantenute a una luminosità molto elevata. Le scene dei giochi più suggestivi e con storie avvincenti prendono vita, con neri saturi e punti luce intensi.

Precisione e ritmo: QHD, 180 Hz, 1 ms GtG

Il monitor Q27G3XMN/BK è la soluzione ideale per i giocatori che ambiscono al massimo. La sua risoluzione QHD (2560×1440) cattura ogni dettaglio, mentre la frequenza di aggiornamento di 180 Hz garantisce un’esperienza di gioco estremamente fluida. Con tempi di risposta fino a 1 ms GtG e utilizzando le impostazioni di pixel overdrive più elevate, si distingue come la scelta migliore per i giochi ad alta velocità, garantendo un ghosting minimo. Il pannello Fast VA assicura nitidezza delle transizioni anche nelle sequenze di gioco più intense, FPS rapide, oltre a fornire grandi emozioni per i titoli story-based e dal ritmo più lento. Il Q27G3XMN/BK offre precisione e ritmo in perfetta armonia, stabilendo un nuovo standard per l’eccellenza dei giochi.

Un gioco di equilibri

Il gaming non è solo performance, è creare un’esperienza immersiva e confortevole.

Perfezione ergonomica: Il Q27G3XMN/BK è dotato di un supporto ergonomico che offre ampie regolazioni in altezza, inclinazione e rotazione, assicurando che ogni giocatore possa regolare la propria configurazione per il massimo comfort.

Prima il benessere: Caratteristiche come la tecnologia Flicker-Free e la modalità Low Blue danno priorità al benessere dell’utente durante i tornei e le maratone di gioco.

Vantaggio gaming: L’aggiunta della sfumatura Shadow Control offre ai giocatori un vantaggio che consente loro di regolare i livelli di ombra e di illuminazione per perfezionare le immagini di gioco e vedere facilmente i nemici che si nascondono negli angoli bui, ad esempio. Grazie al supporto della tecnologia Adaptive-Sync, il monitor è in grado di utilizzare una frequenza di aggiornamento variabile, eliminando così il tearing o lo stuttering dovuti alla mancata corrispondenza dei fotogrammi.

Mira accurata: La sovrapposizione del mirino (Dial Point) consente ai giocatori di mirare con precisione nei giochi FPS in cui manca il mirino.

Controllo totale: Le funzioni OSD del monitor possono essere regolate anche utilizzando il software AOC G-Menu o semplicemente i pulsanti OSD sul monitor stesso.

Ridefinendo le aspettative con la sua impressionante serie di funzioni, l’AOC GAMING Q27G3XMN/BK sarà disponibile per l’acquisto a partire da metà novembre 2023, con un prezzo consigliato di €399. Questo monitor inaugurerà una nuova era di gaming ad alta qualità a prezzi accessibili.

Ad inizio mese erano stati presentati anche i monitor U27G3X/BK e U32G3X/BK.