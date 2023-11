Star Wars Knights of the Old Republic: il remake non è più in sviluppo

Secondo quanto riferito, il remake di Star Wars: Knights of the Old Republic di Embracer non è più in fase di sviluppo attivo. Questo secondo il reporter di Giant Bomb Jeff Grubb, che ha discusso lo stato del gioco alla luce di un recente commento fatto dal CEO di Embracer Lars Wingefors. Presentato come una collaborazione tra Aspyr e i partner di produzione Lucasfilm Games e Sony Interactive Entertainment, il gioco è stato annunciato come esclusiva a tempo per console PS5 durante un evento PlayStation Showcase nel settembre 2021. Ma secondo quanto riferito, il remake è stato afflitto da problemi negli ultimi due anni. Di seguito la dichiarazione di Lars Wingefors:

Ho notato che tutto ciò che dico diventa un titolo, quindi questo è il mio unico commento.

Mentre Grubb ha affermato:

Si vociferava che fosse stato portato via da Aspyr, che ha realizzato molti di questi remaster di Star Wars e trasferito a Saber Interactive. Ci ​​sono state voci che da allora si sia spostato altrove. Voglio solo chiarire le cose: non stiamo lavorando su questo gioco in questo momento, punto. Nessuno studio sta lavorando su questo gioco in alcun modo. Giusto per confermarlo al 100%, questo gioco non è in lavorazione in questo momento.

Bloomberg ha affermato l’estate scorsa che Aspyr aveva smesso di lavorare sul gioco e che il futuro del titolo era in sospeso. Embracer aveva precedentemente confermato che anche Sabre Interactive stava lavorando al gioco, e alcune fonti di Bloomberg hanno affermato di ritenere possibile che Sabre si fosse occupata interamente dello sviluppo del progetto. A settembre, Sony ha affermato che le licenze musicali scadute erano alla base della sua recente mossa di annullare la pubblicazione dei post sui social media relativi al gioco e rimuovere il trailer di presentazione.

