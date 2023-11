EA SPORTS FC 24 aggiunge nuovi artisti e brani alla colonna sonora

EA SPORTS FC 24 dà il benvenuto ai The Rolling Stones, collaborando al design del loro vanity kit in-game. Sono ora disponibili in-game anche i kit degli artisti Obongjayar e Michaël Brun. Alla colonna sonora ufficiale di EA SPORTS FC24 sono state aggiunte otto nuove canzoni, che si uniscono all’elenco già esistente di brani dal grande impatto, che i fan potranno scoprire, ascoltare e apprezzare giocando a EA SPORTS FC 24.

La colonna sonora, che nel corso degli anni è diventata un elemento iconico del brand, comprende oltre 100 artisti di fama mondiale, amati dal pubblico o emergenti, e ha ricevuto un recente aggiornamento in-game con nuovi brani disponibili, tra cui:

Fred again… & Obongjayar, adore u

Peso Pluma, Grupo Frontera, TULUM

Rael, Gloria Groove & Tropkillaz, Vem com tudo

TROYBOI ft. ARMANI WHITE, SHUT IT DOWN

Insincere, smile

KABEAUSHÉ, THESE DISHES AIN’T GONNA DO THEMSELVES

Animal Collective, Soul Capturer

Underworld, denver luna (acapella)

I giocatori possono accedere a un totale di tre nuovi artist kit, tra cui quelli con Obongjayar e Michaël Brun, disegnati in collaborazione con gli stessi artisti musicali. I kit possono essere sbloccati e utilizzati in Ultimate Team. Il kit The Rolling Stones potrà essere sbloccato completando gli obiettivi. I kit di Obongjayar e Michaël Brun saranno acquistabili in negozio. Ogni brano e artista rappresentano l’ambizione di EA SPORTS FC di creare un panorama sonoro veramente internazionale, che definisca la natura globale del calcio e delle influenze musicali. Così come la potenza di stili di gioco unici come il calcio totale e il calcio spettacolare tipico del Brasile trascendono i continenti, anche gli stili musicali Afrobeat, Reggaeton e Grime possono farlo.

L’ultima colonna sonora di EA SPORTS FC24 è disponibile su Spotify e sulle altre piattaforme di streaming tramite Spotify qui. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.