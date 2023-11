Sifu riceve il suo aggiornamento finale anche su Nintendo Switch

Lo sviluppatore Sloclap ha annunciato che la versione per Nintendo Switch di Sifu ha ora ottenuto il suo aggiornamento finale. Lo studio ha rilasciato un trailer che mostra i nuovi contenuti in arrivo con la versione Nintendo Switch di Sifu come parte dell’aggiornamento.

L’aggiornamento, originariamente rilasciato su altre piattaforme a settembre, porta una serie di nuovi contenuti nella versione di Sifu per Nintendo Switch, inclusi 27 nuovi modificatori e trucchi, oltre a una serie di nuovi abiti. L’aggiornamento porta con sé anche nuovi incontri con nemici simili a zombi, doppelganger e nuovi ambienti interattivi. Celebrando il fatto che questo è l’aggiornamento finale del gioco, Sloclap ha anche annunciato che Sifu è attualmente disponibile su Nintendo Switch con uno sconto del 50%. Il prezzo scontato è disponibile fino al 3 dicembre ed è disponibile sull’eShop nordamericano ed europeo. Sifu ha avuto un discreto successo per lo studio, con il gioco che ha venduto più di 2 milioni di copie a marzo. Di seguito una panoramica del gioco:

L’ispirazione principale di Sifu arriva dai classici film di combattimento di Kung Fu, con alcuni degli sviluppatori di Sloclap che hanno praticato Pak Mei Kung Fu e varie altre arti marziali. Durante la realizzazione del gioco, gli sviluppatori hanno lavorato a stretto contatto con il team di Kowloon Nights, con sede a Pechino e Hong Kong, per organizzare una serie di approfondimenti e revisioni dell’aspetto culturale al fine di rendere il gioco il più rispettoso possibile della cultura cinese del Kung Fu. Per rispettare e rappresentare i cinque elementi del Wuxing, che sono al centro dei temi del gioco, il compositore cinese Howie Lee ha mescolato strumenti tradizionali cinesi e musica elettronica, ottenendo una colonna sonora unica che rafforza l’atmosfera autentica a cui il team di Sloclap mirava.

Sifu è disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC tramite Steam.