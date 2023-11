Suicide Squad Kill the Justice League: closed alpha test in arrivo a fine mese, nuovo trailer su Harley Quinn

Warner Bros. Games ha annunciato un imminente closed alpha test per Suicide Squad Kill the Justice League. Di recente, è stato pubblicato il primo episodio della serie Insider. Il test, per il quale sono già aperte le iscrizioni, inizierà alla fine del mese, alle 06:00 PT (le 16:00 in Italia) del 30 novembre, e durerà fino al 4 dicembre, alle 00:00 PT (le 10:00 in Italia), e sarà disponibile su tutte le piattaforme. Inoltre, WB Games ha anche emesso un avvertimento che, come ci si aspetterebbe da qualsiasi test alpha chiuso, questo test non sarà “rappresentativo dell’esperienza completa/finale”. I giocatori, tuttavia, potranno giocare ad una “sezione più piccola e specifica” della campagna del gioco.

Rocksteady Studios e WB Games hanno anche pubblicato un nuovo trailer che mostra Harley Quinn e le sue meccaniche di gioco. Harley sarà uno dei quattro personaggi giocabili disponibili nel gioco al momento del lancio e, come ci si aspetterebbe dal maniacale personaggio, può essere piuttosto caotico (ed esplosivo) in combattimento, mentre le sue eleganti meccaniche di spostamento enfatizzeranno la velocità, la velocità e agilità. Il video la mostra mentre gira per la mappa di Metropolis usando la tecnologia che ha rubato a Batman (inclusa la sua pistola-rampino). Dai un’occhiata al trailer qui sotto per un’idea di come sarà. Di seguito una panoramica del gioco:

Scoprite le origini della famigerata Task Force X (alias Suicide Squad) di Amanda Waller e vestite i panni di Harley Quinn, Deadshot, Capitan Boomerang e Re Squalo mentre con riluttanza intraprendono la missione assegnatagli: uccidere i più grandi supereroi DC del mondo, cioè la Justice League. Con una storia originale ambientata nell’enorme città open-world di Metropolis, Suicide Squad: Kill the Justice League pone i quattro supercriminali DC in rotta di collisione con un’invasione aliena e con i supereroi DC, ora decisi a distruggere la città che avevano giurato di proteggere. Allo stesso tempo, la Suicide Squad non deve dimenticare gli esplosivi letali impiantati nelle loro teste e che potrebbero esplodere al minimo segno di ribellione.

