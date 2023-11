Tower of Fantasy: trailer di approfondimento sulle abilità di Nan Yin

Level Infinite e Hotta Studio hanno pubblicato un nuovo trailer che approfondisce le abilità in combattimento del personaggio Nan Yin disponibile con la nuova versione di Tower of Fantasy, intitolata Butterfly in the Abyss, rilasciata oggi 21 novembre. Il titolo MMORPG free to play e open-world ad agosto ha festeggiato il primo anniversario in Europa. Di recente, è stato annunciato il simulacro di Ling Han, responsabile della supervisione di Marshville, e a capo del Padiglione Longjian, dove comanda le Guardie del Dominio che si estendono a tutto il Dominio 9. Nonostante la sua natura riservata, possiede una grande forza e non ha pietà dei suoi nemici. Il mentore e caro amico di Ling Han, Nan Yin, ha recentemente ceduto all’Oscurità e lei ora cerca sia la verità dietro la trasformazione oscura di Nan Yin sia la vendetta per i caduti per mano del suo amico ormai corrotto. Di seguito una panoramica del trailer:

Il terzo Elemento Alterato e il personaggio con più caratteristiche della storia, Nan Yin e Purple Bamboo! Siete pronti? Immergiamoci insieme nelle caratteristiche di Nan Yin!

Articoli Consigliati Atelier Resleriana Forgotten Alchemy and the Polar Night Liberator arriva nel 2024 in occidente Suicide Squad Kill the Justice League: closed alpha test in arrivo a fine mese, nuovo trailer su Harley Quinn

Di seguito una panoramica di Tower of Fantasy:

Ambientato centinaia di anni nel futuro, dopo che l’umanità è sfuggita al collasso dell’ambiente terrestre ed è fuggita sul lontano pianeta di Aida, l’azione open-world di ToF ha riscosso un grande successo tra i giocatori in Cina e presto anche i giocatori del resto del mondo potranno godersi a pieno il titolo. I giocatori potranno sperimentare uno stile artistico sci-fi post-apocalittico ispirato agli Anime, uno sviluppo libero dei personaggi, obiettivi coinvolgenti e combattimenti entusiasmanti attraverso battaglie avvincenti e un’emozionante esplorazione del mondo di gioco.

Tower of Fantasy è disponibile su dispositivi mobile, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.