Hogwarts Legacy torna in cima alle classifiche fisiche UK

Hogwarts Legacy (trovate qui la nostra Recensione) è tornato in cima alle classifiche dei giochi fisici del Regno Unito, dopo l’uscita della sua versione Switch. Il gioco è stato senza dubbio il gioco più venduto in Europa nella prima metà del 2023, dopo la sua uscita il 10 febbraio. Tuttavia, le sue vendite sono naturalmente diminuite con il passare dei mesi, il che significa che non era più in cima alle classifiche del Regno Unito: la settimana scorsa è arrivato al numero 8.

La situazione è ora cambiata con il rilascio della versione Switch il 14 novembre, che ha riportato il gioco al primo posto, come riportato da GamesIndustry.biz. Il ritorno del gioco ai vertici significa che il gioco fisico più venduto della scorsa settimana, Call of Duty: Modern Warfare 3, deve accontentarsi del secondo posto dopo un calo delle vendite settimanali di circa il 40% (come riportato da Chris di GI.biz Dre su X). L’effetto a catena ha fatto scendere l’EA Sports FC 24 dal secondo al terzo posto, mentre Spider-Man 2 rimane al quarto posto e Super Mario Wonder scende al quinto. Le due new entry nella top 10 di questa settimana sono Super Mario RPG al numero 6, e Bluey: The Video Game al numero 7. Come sempre, va notato che si tratta di classifiche di gioco fisiche, il che significa che le vendite digitali non vengono prese in considerazione.

Articoli Consigliati Atelier Resleriana Forgotten Alchemy and the Polar Night Liberator arriva nel 2024 in tutto il mondo Tower of Fantasy: trailer di approfondimento sulle abilità di Nan Yin

I video comparativi pubblicati la scorsa settimana suggeriscono che Hogwarts Legacy funziona “ragionevolmente bene” su Switch rispetto ad altre versioni, e “avrebbe potuto andare molto peggio”. È stato notato, però, che la versione Switch non ha più un open world senza soluzione di continuità , con tempi di caricamento di 30-50 secondi quando si passa in determinate aree e si entra in alcuni edifici.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.