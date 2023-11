Football Content Awards: Mkers ottiene la medaglia d’argento come “Best Esport Organization”

Unica realtà italiana in nomination, Mkers, sale sul podio in occasione del prestigioso evento dedicato all’industria Calcistica Nella notte del 16 novembre, Mkers ha confermato il suo percorso internazionale, vincendo il titolo di Migliore Organizzazione Esport ai Football Content Awards 2023, tenutisi nell’iconico stadio Anfield del Liverpool FC, seconda solo a Manchester City Esport e davanti a giganti come Fnatic, Astralis ed XL, organizzazioni europee e non che da molti più anni presidiano il mercato del Gaming competitivo gestendo investimenti di gran lunga superiori a quelli raccolti nel Belpaese.

Un evento che ha visto più di 100 vincitori in oltre 30 categorie, tra cui Fabrizio Romano, il Manchester City FC, Jamie Vardy e tanti ospiti di prestigio. In vista del futuro, Mkers si pone l’obiettivo di continuare a portare innovazione nel settore Esport, con progetti ambiziosi e collaborazioni eccitanti già in cantiere. La vittoria ai Football Content Awards 2023 riflette l’impegno e la dedizione della squadra. Paolo Cisaria, General Manager di Mkers, commenta: “Questo premio arriva alla fine di un anno molto difficile e ricco di cambiamenti, per noi ed in generale per il panorama Esport nazionale. È il risultato della perseveranza, un riconoscimento del nostro costante impegno nel fornire esperienze esclusive nel mondo Esport.’’ Il General Manager di MKers conclude: ‘’Continueremo a innovare e a offrire

contenuti straordinari per la nostra crescente community.”