Black Friday e Cyber Monday: svelate le offerte di Secretlab

Secondo quanto annunciato da pochissime ore da parte di Secretlab, il popolare brand conosciuto specialmente per offrire ai vari consumatori delle sedie da gaming dalla fattura incredibile, sono state rivelate importanti novità in occasione del Black Friday e Cyber Monday, i quali vedranno numerosi prodotti fortemente in sconto. Una splendida occasione per spendere non credete? Infatti, l’azienda dal canto suo, ha annunciato le date per quanto riguarda le offerte. Per quanto riguarda il Cyber Monday, gli sconti partiranno dal 25 novembre fino al 6 dicembre, mentre, per quanto riguarda il Black Friday, i prodotti saranno in offerta fino al 25 novembre. Ecco i prodotti che saranno in offerta:

Secretlab Titan Evo

Scrivanie Secretlab MANGUS

Secretlab Classics

Secretlab SKINS

Accessori e Merchandising Secretlab

Detto questo, vi ricordiamo che le offerte del Black Friday sono attualmente attive, infatti, per tutti i dettagli, vi rimandiamo alla pagina ufficiale dei prodotti così potete eventualmente procedere con gli acquisiti e portarvi a casa qualche prodotto targato SecretLab. E adesso la parola sta a voi: acquisterete i prodotti della compagnia? Fateci sapere la vostra qui sotto.