Milan Games Week & Cartoomics 2023: Hasbro sarà protagonista all’evento

È in arrivo l’edizione 2023 della Milan Games Week, uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati della cultura pop che, anno dopo anno, rappresenta sempre di più un punto d’incontro dinamico e multidisciplinare per gli amanti dei videogiochi, dei fumetti, del cinema e dei giochi da tavolo: anche quest’anno Hasbro sarà uno dei protagonisti indiscussi della fiera con attività e ospiti di rilievo, presentando un ventaglio di grandi classici rivisitati per il nuovo millennio e dimostrando come anche i giochi tradizionali possano evolversi e continuare a incantare in un mondo sempre più digitale.

Gli stand di Hasbro saranno un vero paradiso per i giocatori, un luogo dove la passione per il gioco diventa un’esperienza collettiva e condivisa, e dove ogni partecipante può trovare la propria avventura: gli appassionati dei boardgame potranno scoprire le nuove facce dei giochi che hanno segnato l’immaginario di generazioni negli ampi e magici spazi dedicati ad Hasbro Gaming e Avalon Hill. Coloro che sono attratti dal mistero e che sono cresciuti tra le indimenticabili domande “Chi? Dove? Con quale arma?” ameranno Cluedo Conspiracy, l’ultima avventura ambientata nell’universo di Cluedo e che prenderà vita durante la Milan Games Week. I giocatori verranno catapultati in un’avvincente narrazione all’interno di una vera stanza del resort Vipera Nera, dove Mister Coral, il tragico nuovo protagonista, svelerà le ombre di una congiura: sarete suoi alleati o farete parte dei cospiratori? Chi si lascia trasportare dalla nostalgia delle serate contorte sul celebre tappeto multicolore del Twister rimarrà incantato da Twister Air, una rivisitazione innovativa del classico gioco che catapulta le acrobazie nell’era digitale, sfidando i giocatori a danzare verso la vittoria e testando agilità ed equilibrio in un modo completamente nuovo. Per chi ha sempre adorato le sfide linguistiche, Taboo si aggiorna con una spassosissima nuova edizione con ben 800 parole inedite, spalancando le porte a partite sempre più avvincenti. Infine, gli eterni amanti del rischio e della strategia troveranno pane per i loro denti con Monopoly Chance, l’ultima versione del leggendario gioco da tavolo. Gli aspiranti capitalisti dovranno sfidare la fortuna in una corsa frenetica per l’acquisizione delle proprietà e la costruzione del proprio skyline!

Ma le novità non finiscono qui! I visitatori dello Stand B10 C01 C09 del Padiglione 9 potranno immergersi nel brivido della casa del terrore con Betrayal at House on the Hill, un’avventura che promette di mescolare astuzia e coraggio in un ambiente ricco di suspense e sorprese inaspettate. Non meno avvincenti saranno le sfide contro Zargon e il suo esercito nell’intramontabile HeroQuest, un’esperienza che continua a catturare il cuore dei giocatori con la sua epica narrazione. Per i fedeli amanti di HeroQuest, le nuove espansioni “La Profezia di Telor” e “Il Tormento della Regina degli Spiriti” aggiungeranno ulteriori livelli di profondità e divertimento al gioco. Pronte per essere pre-ordinate sul sito di Hasbro Pulse, entrambe le nuove avvincenti avventure saranno disponibili per essere giocate in esclusiva durante i giorni della Milan Games Week!