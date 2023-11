Zelda Ocarina of Time: il progetto fan made nello stile Studio Ghibli si mostra in quasi 20 minuti

Un paio di settimane fa, l’utente su YouTube RwanLink aveva pubblicato una sua interpretazione di Zelda Ocarina of Time, utilizzando Unreal Engine 5, e con uno stile che riprendeva lo Studio Ghibli. Poco fa ha fatto uscire un nuovo filmato di quasi 20 minuti, che mostra Castle Town, la capitale di Hyrule. Potete vederlo in fondo alla notizia.

Questo il testo scritto dal creatore del video RwanLink:

Articoli Consigliati Cyberpunk 2077 Ultimate Edition: le caratteristiche migliori per i giocatori con GeForce RTX Cyberpunk 2077 Ultimate Edition esce quest’anno

“Ciao a tutti! In questo video presenterò Castle Town, un nuovo ambiente che ho creato utilizzando Unreal Engine 5. Questo rappresenta il culmine di quattro mesi di sforzi dedicati, parallelamente al mio lavoro a tempo pieno.

Dopo essermi concentrato in precedenza sulla creazione di ambienti realistici, questa volta ho deciso di avventurarmi in qualcosa di diverso. Essendo un appassionato ammiratore dei film dello Studio Ghibli, ho tratto ispirazione dalla loro estetica e l’ho incorporata senza soluzione di continuità nel mondo di Zelda Ocarina of Time, rendendo omaggio al 25° anniversario del gioco.

Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate del progetto e se siete interessati a vedere altri video con questo particolare stile artistico.”

Potete vedere il filmato qui sotto, ricordandovi appunto che l’originale Ocarina of Time uscì il 21 novembre 1998 su Nintendo 64.