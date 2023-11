Fortnite: un nuovo inizio con l’evento Big Bang

Come scritto nella news sul sito ufficiale, in Fortnite sta per succedere qualcosa di grosso. Il Big Bang, prossimo evento dal vivo del battle royale di Epic Games, sabato 2 dicembre alle 20:00 ora italiana, segna un nuovo inizio.

Qui sotto tutte le caratteristiche dalla news ufficiale:

COME PARTECIPARE ALL’EVENTO

ESPERIENZE DI FORTNITE – DISPONIBILITÀ E INATTIVITÀ

In preparazione al Big Bang, le esperienze di Fortnite create da Epic verranno disabilitate a partire dal 2 dicembre alle 18:00 ora italiana. Le esperienze realizzate dai creatori resteranno abilitate fino all’inizio del periodo di inattività previsto per la v28.00 di Fortnite, alle 05:30 del 3 dicembre, ora italiana.

AVVISO FOTOSENSIBILITÀ/EPILESSIA

L’evento utilizza luci lampeggianti. Se hai precedenti di fotosensibilità, convulsioni, perdita di conoscenza o altri sintomi riconducibili all’epilessia, consulta un medico prima di partecipare.

Anche in assenza di sintomi pregressi, partecipando all’esperienza potresti comunque riscontrare stato confusionale, convulsioni, attacchi epilettici o perdita di conoscenza dovuta a luci, flash o pattern luminosi. INTERROMPI IMMEDIATAMENTE se avverti qualsiasi disagio.

Qui sotto il tweet che annuncia The Big Bang, ricordandovi che il precedente evento ha fatto tornare parecchi giocatori.

✅ Unforgettable event

✅ Evolving all things as you know them

✅ Memorable reveal toward the end

December 2, 2023. 2pm ET. pic.twitter.com/xAhMKtmwiG

— Fortnite (@FortniteGame) November 21, 2023