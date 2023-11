Robocop Rogue City è il miglior lancio di sempre per Nacon

Il 2 novembre, l’iconica figura dell’eroe della cultura pop, parte uomo, parte macchina, tutto poliziotto, ha fatto il suo ritorno in un videogioco dedicato con RoboCop Rogue City.

Con il 92% di recensioni positive sulla piattaforma Steam, il gioco ha conquistato oltre 435.000 giocatori nel giro di 2 settimane e ha registrato 2,7 milioni di sessioni di gioco attive.

Lo studio di gioco Teyon e l’editore NACON, insieme al collaboratore Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), celebrano il successo condividendo un nuovo trailer che evidenzia i riconoscimenti della critica ricevuti dal gioco. Potete vedere il filmato in fondo alla notizia.

Alain Falc, CEO di NACON, ha dichiarato quanto segue riguardo al successo:

“RoboCop: Rogue City ha superato le nostre aspettative e ha ottenuto un vero successo per quanto riguarda NACON. Siamo davvero orgogliosi di aver potuto lavorare con lo studio Teyon su questo gioco creato da e per gli appassionati di RoboCop. Vorremmo anche ringraziare la MGM per la fiducia che ci hanno accordato durante questa collaborazione, così come tutti i giocatori che hanno contribuito a rendere questo lancio un grande successo”.

Qui sotto potete vedere l’accolade trailer di Robocop Rogue City, mentre a questo link, qualora vogliate, potete dare una letta alla nostra recensione. Il gioco è disponibile su PC (Steam ed Epic Games Store), PlayStation 5 e Xbox Series X/S.