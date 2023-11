Sonic Dream Team: pubblicata l’intro animata

Dopo l’annuncio ad inizio mese, SEGA ha pubblicato oggi l’intro animata di Sonic Dream Team, il nuovo titolo con protagonista il porcospino blu, che sarà disponibile dal 5 dicembre in esclusiva su Apple Arcade. Potete vedere il filmato, che mostra i vari protagonisti e antagonisti che saranno presenti, in fondo alla notizia.

Queste le caratteristiche del gioco, dalla pagina MAC App Store:

Unisciti a Sonic e ai suoi amici per immergerti in un bizzarro mondo di sogni! Scopri una trama originale e avvincente mentre assumi il comando di sei dinamici personaggi giocabili. Con le loro abilità uniche, sfreccia, arrampicati e vola verso la vittoria contro il famigerato Eggman!

Preparatevi a correre attraverso mondi onirici sconvolgenti che includono corse sui muri, cambi di gravità e altro ancora! La tua missione: combattere per salvare i tuoi amici e lottare contro Eggman per il controllo di un antico artefatto che può trasformare i sogni in realtà.

Completa le missioni, combatti i boss e trova i giocattoli dei tuoi personaggi preferiti di Sonic da aggiungere alla tua collezione in continua crescita!

Qui sotto potete vedere l’opening animata di Sonic Dream Team. Il gioco sarà dunque disponibile su iPhone, iPad, Mac ed Apple TV attraverso Apple Arcade.