Destiny 2: arriva Geralt di Rivia

Bungie ha annunciato una nuova collaborazione con CD PROJEKT RED, in arrivo con la Stagione dei Desideri il 28 novembre su Destiny 2. Grazie ad essa, i guardiani potranno vestire i panni di Geralt di Rivia, il cacciatore di mostri della saga di The Witcher. Gli elementi cosmetici disponibili includeranno decori per armatura, un involucro di Spettro, una nave, un astore, un emote e una mossa finale.



Il 24 novembre, poi, sul Bungie Store partiranno le offerte dell’anno, con alcune Ricompense di Bungie del passato che torneranno a essere disponibili in quantità limitate. Inoltre, con ogni acquisto effettuato durante questo periodo, sarà incluso l’emblema gratuito Stelloscura. Tutti gli ordini effettuati dai 48 Stati contigui degli USA, l’UE e il Regno Unito avranno un costo di spedizione di soli 7 $. Le offerte speciali del Bungie Store termineranno alle 5:59 italiane del 2 dicembre. Il nuovo emblema Pozzo dei desideri, però, sarà disponibile con gli acquisti effettuati a partire dal 24 novembre per tutta la durata della Stagione dei Desideri.



Per i guardiani interessati ad ampliare il proprio catalogo di Destiny 2, L’Eclissi e ulteriori pacchetti di contenuti saranno scontati fino al 67% su PlayStation, Xbox e Steam fino al 28 novembre.



La Stagione dei Desideri, in arrivo tra pochi giorni, sarà l’ultimo capitolo prima de La Forma Ultima, nella quale i guardiani affronteranno il Testimone e vivranno l’epica conclusione della saga di Luce e Oscurità.

Qui sotto il tweet che svela l’arrivo di Geralt su Destiny 2.

