Hawked: l’extaction shooter arriva in accesso anticipato su Steam a fine novembre

Hawked, sparatutto d’estrazione free-to-play PvPvE ha una data in accesso anticipato su PC. My.Games ha infatti annunciato che sarà disponibile dal 30 novembre. Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia. Le versioni PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S arriveranno successivamente, ad inizio 2024. Sempre per le versioni console, ci sarà una crossplay open beta dal 7 all’11 dicembre.

Ha dichiarato il produttore esecutivo Anty Duthie:

“Con HAWKED vogliamo avere un processo di sviluppo aperto e interattivo che metta il feedback della community in una posizione centrale. Dopo il feedback positivo e gli ottimi risultati della nostra Open Beta, riteniamo che l’Accesso Anticipato sia una tappa importante nel nostro percorso verso il lancio. Vogliamo continuare a fare di HAWKED lo sparatutto a estrazione più divertente e accessibile del mercato mentre ci avviamo verso il rilascio completo, e il fatto che i nostri giocatori facciano parte di questo viaggio lo rende una gioia assoluta.”

Queste le caratteristiche del gioco:

HAWKED è uno sparatutto online di estrazione PvPvE gratuito che vi porta su X-Isle, un’isola misteriosa dove i mostri bramano le potenti reliquie di una civiltà perduta.

La gilda di avventurieri GRAIL ha reclutato una banda di Rinnegati, mercenari a caccia di tesori, per infiltrarsi nell’isola e recuperare queste reliquie.

Diventa un Rinnegato e fai squadra con i tuoi amici per esplorare questo nuovo mondo mentre combatti contro mostruosi Discepoli, inganni gli altri giocatori e fuggi con un bottino di antichi tesori!

Supera i Rinnegati e i Discepoli rivali in una corsa al primo posto! Battete tutti sul tempo localizzando i Glifi, sbloccando il Tesoro ed estraendo preziosi Artefatti.

Saccheggiate le scorte dell’isola per cambiare il vostro stile di gioco in movimento. Raccogliete armi e munizioni, potenziate e combinate l’equipaggiamento, utilizzate abilità speciali e tecnologie e impugnate artefatti mistici.

Attraversate un’isola misteriosa piena di pianure lussureggianti, giungle e antiche rovine. X-Isle continuerà a evolversi e a far parte della storia che si dipana attraverso eventi a tempo limitato e Stagioni!

Risolvi enigmi, schiva trappole mortali e affina le tue abilità di cacciatore di tesori per ottenere il bottino migliore. Estraetelo per potenziare e personalizzare il vostro personaggio!

Qui sotto potete vedere il nuovo trailer.