Zenless Zone Zero: ecco il character demo trailer di Billy

Mancano pochi giorni all’inizio dell’Equalizing Test di Zenless Zone Zero e Hoyoverse ha rilasciato il character demo trailer di Billy, il nuovo personaggio presentato di recente dalla casa di sviluppo. Nella beta, i giocatori potranno esplorare un nuovo capitolo della storia incentrato sulle Belobog Heavy Industries, una delle principali fazioni del gioco. Grazie a una serie di meccaniche di gioco urbane aggiunte all’imminente beta, i giocatori potranno sondare la rete di proxy, nota come Inter-Knot, e prendere commissioni insolite o giocare ai giochi arcade con gli amici, accarezzare animali adorabili e girovagare per la vivace Sixth Street. Di seguito la descrizione di Billy:

Un affascinante cyborg dalla personalità disinvolta e spensierata.

è un fan accanito della serie Starlight Knight, non solo si riferisce a se stesso come a uno dei cavalieri di Starlight, ma ripete molte battute classiche della serie. Chiamo poi il suo paio di speciali revolver di alto calibro fatti su misura con il nome di “The Gilrs”. sembra che siano state un regalo di un vecchio amico. Può sembrare inaffidabile, ma quando fa sul serio Billy può affrontare qualsiasi sfida.

Nella storia del gioco, la civiltà contemporanea è stata distrutta da un disastro soprannaturale noto come Hollows. In mezzo a questa calamità schiacciante, la città di New Eridu si è risollevata contro le probabilità, sfruttando la tecnologia e le risorse necessarie per combattere il disastro degli Hollow, evolvendosi gradualmente nell’ultimo faro della civiltà moderna. I giocatori assumeranno il ruolo di un Proxy, un professionista specializzato nel guidare le persone nell’esplorazione degli Hollow, e si imbarcheranno in un’avventura con un gruppo di compagni unici per sconfiggere nemici sconosciuti e svelare i misteri che si celano dietro New Eridu.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.