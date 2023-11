Diablo IV: disponibile una settimana gratuita su PC e console

Oltre a rendere Diablo IV disponibile con uno sconto del 40% come parte dei recenti saldi autunnali di Steam, Blizzard sta anche rendendo disponibili tutte le versioni del gioco per giocare gratuitamente su tutte le piattaforme fino al 28 novembre. Ciò significa che i giocatori possono provare il gioco con zero impegni per un’intera settimana.

Come parte della prova gratuita i giocatori possono provare Diablo IV, incluso il supporto per la modalità cooperativa completa e il cross-play. La grande limitazione come parte della prova è che i giocatori non saranno in grado di progredire oltre il livello 20. I progressi fatti dai giocatori, tuttavia, verranno trasferiti nella versione completa del gioco qualora i giocatori decidessero di effettuare l’acquisto. In concomitanza con la prova gratuita di una settimana c’è l’ evento Benedizione della Madre, che essenzialmente offre a tutti i giocatori un bonus moltiplicativo del 35% su tutti i XP e l’Oro guadagnati giocando fino al 27 novembre. I XP e l’Oro aggiuntivi si applicano a Eternal e Seasonal. Il bonus si cumula anche con gli elisir e l’urna dell’esperienza. Di seguito una panoramica del titolo tramite il sito ufficiale:

L’eterna battaglia tra il Paradiso Celeste e gli Inferi Fiammeggianti infuria nel caos più totale che minaccia di consumare Sanctuarium. Con infiniti demoni da massacrare, innumerevoli abilità da padroneggiare, spedizioni da incubo e bottino leggendario, quest’ampio open world promette avventura e devastazione. Sopravvivete e conquistate le tenebre o soccombete all’oscurità.

Caratteristiche

Esplorate Sanctuarium

Esplorate il mondo di Sanctuarium proseguendo la battaglia tra le sue ampie terre. Unitevi ad altri avventurieri, riconquistate città sotto assedio, affrontate spedizioni corrotte e scoprite segreti perduti mentre combattete per il destino del mondo.

Diablo IV è disponibile su Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

