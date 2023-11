Lords of the Fallen: ecco che cosa aggiunge il nuovo aggiornamento

Lo sviluppatore Hexworks ha rilasciato nuovi contenuti per il suo gioco di ruolo d’azione recentemente pubblicato Lords of the Fallen (trovate qui la nostra Recensione). L’aggiornamento, intitolato The Way of the Bucket, si concentra su alcuni dei personaggi del gioco che sono diventati popolari nella community del gioco.

Come parte di The Way of the Bucket, il titolo ora presenta un nuovo evento di quest-line. Al termine della serie di missioni, i giocatori riceveranno una ricompensa che è stata descritta dallo studio come “di valore veramente indeterminato”. Secondo lo studio, la missione è simile alla missione Season of the Bleak che era stata precedentemente rilasciata per il gioco per Halloween. L’aggiornamento porta con sé anche una serie di nuovi incantesimi che i giocatori possono utilizzare, tra cui Rising Fire, Pallid Bile, Blistering Salvo e Septic Heave. La patch include anche un matchmaking migliorato per il multiplayer, oltre a miglioramenti generali, come i giocatori che non cadono dalle sporgenze a causa delle animazioni di attacco. Trovate qui le note complete dell’aggiornamento. Di seguito una panoramica del gioco, tramite la sua pagina Steam:

Dopo un’era di tirannia crudele, il dio demone, Adyr, fu finalmente sconfitto. Ma gli dei… non cadono per sempre. Ora, eoni dopo, la resurrezione di Adyr si avvicina. Nei panni di uno dei leggendari Dark Crusaders, viaggiate attraverso i regni dei vivi e dei morti in questa vasta esperienza di gioco di ruolo, con colossali battaglie contro i boss, combattimenti veloci e impegnativi, incontri emozionanti con i personaggi e una narrazione profonda e coinvolgente. La vostra leggenda sarà di luce… o di oscurità?

Lords of the Fallen è disponibile per PS5, Xbox Series X/S e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.