The Sims Shop è finalmente disponibile

L’editore Electronic Arts e Maxis hanno annunciato l’apertura ufficiale di The Sims Shop, un luogo in cui è possibile scoprire prodotti ufficiali del franchise, tra cui abbigliamento in edizione limitata, accessori e future collaborazioni ispirate all’universo di The Sims che conoscete e amate. Per ulteriori informazioni su The Sims Shop, visitare il sito ufficiale qui. È possibile iscriversi qui per ricevere le ultime novità sullo shop online. Inoltre, visitate la pagina F.A.Q. del negozio. Di seguito una panoramica tramite il sito ufficiale:

Celebrate decenni di The Sims attraverso abiti e accessori in edizione limitata, nonché future collaborazioni ispirate dall’universo di The Sims che conoscete e amate, disponibili in esclusiva nel negozio di The Sims. I gadget sono ispirati all’iconografia di The Sims del passato e del presente. Dalle comode magliette che raffigurano l’iconico plumbob e la pianta mucca alle spille smaltate che ritraggono l’adorato coniglio da congelatore e il simbolo del simoleon, la gamma dei prodotti include tutto ciò di cui i Simmini necessitano per sentirsi integrati nel mondo di The Sims. La prima uscita del The Sims Shop include abiti firmati, tra cui una tuta da allenamento e una felpa con cappuccio coordinate, camicie a maniche lunghe e corte, accessori, un peluche del coniglio da congelatore e spille smaltate. Le offerte sono state create per tutti. Dagli oggetti essenziali per la quotidianità a quelli a tempo, la variegata gamma di prodotti sarà disponibile in tutto il mondo in versione unisex e in una miriade di taglie. Tutti i gadget sono ufficiali per assicurarne l’autenticità al più alto livello.

