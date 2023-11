Warhammer 40000 Space Marine 2 è stato posticipato alla seconda metà del 2024

L’attesa per Warhammer 40000: Space Marine 2 è stata lunga e, a quanto pare, sarà ancora più lunga del previsto. In precedenza, data una finestra di rilascio di questo inverno, Embracer Group – società madre di Sabre Interactive, lo sviluppatore del gioco – aveva detto all’inizio dell’anno che il gioco sarebbe dovuto uscire prima dell’aprile 2024, anche se l’editore Focus Entertainment ha ora annunciato un ritardo.

Nell’ambito del suo recente rapporto fiscale trimestrale, Focus Entertainment ha confermato che il lancio di Warhammer 40000: Space Marine 2 è previsto nella seconda metà del 2024. L’editore afferma che è stata presa la decisione di dare allo sviluppatore Saber Interactive “il tempo necessario per perfezionare il gioco e garantire la migliore esperienza possibile”. Di seguito la dichiarazione:

Focus Entertainment si impegna a rilasciare un gioco della massima qualità e che superi le aspettative degli innumerevoli fan del franchise.

Focus Entertainment ha anche confermato che annuncerà la nuova data di uscita per l’attesissimo sparatutto in terza persona all’inizio di dicembre, il che significa che è più che probabile che vedremo il gioco ai The Game Awards, previsti per il 7 dicembre. Di seguito una panoramica tramite il sito ufficiale:

La galassia è in pericolo. Interi mondi stanno cadendo. L’Impero ha bisogno di te. Incarnate l’abilità sovrumana e la brutalità di uno Space Marine, il più grande dei guerrieri dell’Imperatore. Scatenate abilità letali e un arsenale di armi devastanti per annientare le implacabili orde di Tirannidi. Tenete a bada gli orrori della galassia in epiche battaglie su pianeti lontani. Scoprite oscuri segreti e respingete la notte eterna per dimostrare la vostra massima lealtà all’umanità. Ascoltate il richiamo della battaglia. Perché c’è solo la guerra.

Warhammer 40000: Space Marine 2 sarà disponibile su PS5, Xbox Series X/S e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.