A Plague Tale Requiem supera i 3 milioni di giocatori, gli sviluppatori sono a lavoro su un nuovo progetto

A Plague Tale: Requiem (trovate qui la nostra Recensione) di Asobo Studio ha raggiunto un traguardo di nuovi giocatori dal suo lancio lo scorso anno, superando i tre milioni di giocatori, secondo Focus Entertainment su Twitter. Il traguardo annunciato in precedenza era il 2 novembre 2022, quando furono confermati oltre un milione di giocatori poche settimane dopo il lancio. Focus Entertainment ha anche confermato, tramite degli annunci di lavoro del luglio 2023, che sta lavorando con Asobo Studio su “un altro entusiasmante progetto”.

Ambientato diversi mesi dopo il primo capitolo, Requiem vede Amicia e Hugo de Rune in fuga. Si avventurano a sud, alla ricerca di un’isola misteriosa che potrebbe contenere la chiave per curare Hugo. Non passa molto tempo prima che la peste e i topi che lo accompagnano ricomincino a sciamare. Ci sono anche mercenari e altri nemici da affrontare durante il viaggio. Fortunatamente, questa volta Amicia è molto più tosta, brandendo una balestra, un’alchimia e una furtività per uccidere i nemici. Hugo può anche sfruttare il suo potere per vedere i nemici attraverso i muri o divorarli, anche se può perdere il controllo se non si sta attenti. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Oltre il mare, un’isola chiama. Partite per un viaggio struggente in un mondo brutale e mozzafiato alterato da forze soprannaturali. Fuggiti dalla loro terra devastata, Amicia e Hugo si spostano a sud, verso nuove regioni e vivaci città. Lì cercano di iniziare una nuova vita e di controllare la maledizione di Hugo. Ma quando i suoi poteri si risvegliano, morte e distruzione tornano come un’orda di ratti famelici. Costretti di nuovo a fuggire, i due fratelli ripongono le speranze in un’isola che potrebbe racchiudere la chiave per salvare Hugo. Scoprite il prezzo per salvare chi ami, in una disperata lotta per la sopravvivenza. Attaccate dall’ombra o scatenate l’inferno, superando nemici e sfide con armi, strumenti e poteri ultraterreni.

A Plague Tale: Requiem è disponibile su Xbox Series X/S, PS5, PC e Nintendo Switch tramite cloud, insieme a Game Pass.