Atomic Heart: il secondo DLC arriva questo inverno, un nuovo teaser rivela Limbo

Atomic Heart (dai un’occhiata alla nostra recensione qui) di Mundfish riceverà il suo prossimo DLC della storia questo inverno e si avventurerà nel regno stravagante del Limbo. Essendo un luogo “connesso da un unico ecosistema”, promette una nuova esperienza di gioco. Dai un’occhiata all’ultimo teaser qui sotto.

Limbo è intrigante per le sue sfide platform, in cui i giocatori saltano attraverso gli spazi vuoti per raccogliere mele, evitano di essere schiacciati dai massi e vengono trasportati in giro per il mondo. Se guardi attentamente, le mani del giocatore appaiono morbide, il che implica un cambiamento nella forma. Il tempo lo dirà, ma in base all’ultimo teaser, puoi aspettarti un castello in stile fiabesco, un carro armato e tante oche arrabbiate in attesa di balzare. Il DLC 2 sarà disponibile in versione standalone e con l’Atomic Pass di Atomic Heart e include il primo DLC della storia, Annihilation Instinct. Altri due DLC a pagamento sono in lavorazione e dovrebbero aggiungere ancora più contenuti alla storia. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Vi diamo il benvenuto in un mondo utopico fondato sulla meraviglia e la perfezione, in cui l’umanità convive in armonia con fedeli robot appassionati. O almeno così era in passato. A pochi giorni dal lancio del nuovo sistema di controllo dei robot, solo un tragico incidente o una cospirazione globale potrebbero ostacolarlo. L’inarrestabile progresso tecnologico e gli esperimenti segreti hanno provocato l’insurrezione di creature mutanti, terribili macchine e robot super potenziati, che ora si ribellano ai propri creatori. Solo voi potrete fermarli e scoprire le sordide verità che si celano dietro un mondo idealizzato. Sfruttando le abilità di combattimento conferite dal tuo guanto sperimentale e l’arsenale di lame e armi all’avanguardia, dovrete lottare per la sopravvivenza in incontri frenetici ed esplosivi. Adattate lo stile di combattimento a ogni avversario. Combinate abilità e risorse, servitevi dell’ambiente e potenziate l’equipaggiamento per superare ogni sfida e garantire la supremazia del bene.

Atomic Heart è disponibile su Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC e anche su Game Pass. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.