Tekken 8: il nuovo trailer svela Leo

Bandai Namco torna a pubblicare trailer con i personaggi che saranno presenti in Tekken 8, e oggi è il turno di Leo Kliesen, combattente tedesco che ha fatto il suo esordio nel sesto capitolo della serie picchiaduro. Cresciuto con un forte senso della giustizia, Leo ha imparato l’arte del Baji Quan, ed è anche uno speleologo, come il padre e come avevano sempre sognato. Potete vedere il filmato, che mostra il suo gameplay, in fondo alla notizia.

Qui sotto una panoramica del gioco tramite il sito ufficiale:

Articoli Consigliati Twitch: dal 28 novembre settimana dedicata alla beneficenza con “Togheter for Good” Nintendo sarà presente a Milan Games Week & Cartoomics 2023

TEKKEN 8, il nuovissimo capitolo della leggendaria serie TEKKEN, porta lo scontro nella nuova generazione. Sviluppato su Unreal Engine 5 e disponibile esclusivamente su PS5, Xbox Series X|S e PC, TEKKEN 8 spinge al limite l’hardware e la tecnologia della nuova generazione. Il gioco presenta modelli dei personaggi ad alta definizione, con pelle e capelli dettagliatissimi e grafica realistica: i muscoli si contraggono seguendo il movimento dei lottatori.

Caratteristiche

Nuova generazione di picchiaduro

I livelli sono ricchi di effetti visivi distruttivi e stupefacenti, e le mosse contribuiscono a migliorare l’atmosfera di ogni battaglia. Ogni impatto diventa spettacolare e ogni vittoria diventa una storia epica. L’ultimo capitolo della serie introduce una nuovissima meccanica di gioco chiamata “Heat System“, che permette ai giocatori di sfruttare aggressività e tattica e incorporare attacchi offensivi nello stile di gioco, con movimenti speciali e potenziamento delle abilità dei personaggi in base alle caratteristiche specifiche di ognuno.

Nuove rivalità

Continua la tragica storia dei Mishima e dei Kazama, come la vendetta tra padre e figlio. La serie TEKKEN detiene il record come serie di videogiochi con la storia più longeva. Come menzionato nel dialogo conclusivo di Tekken 7, questo nuovo capitolo metterà al centro della scena lo scontro finale tra Kazuya Mishima e Jin Kazama.

Qui sotto potete vedere i nuovo filmati gameplay con Leo, e vi rimandiamo al precedente trailer che introduceva Reina. Tekken 8 sarà disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S dal 26 gennaio 2024.