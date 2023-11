Bethesda sarà a Milan Games Week & Cartoomics 2023

Milan Games Week & Cartoomics 2023 (24-26 novembre) è ormai alle porte, e Bethesda sarà presente, invitando tutti gli appassionati a provare le sue ultime novità su Xbox GamePass.

Qui sotto una descrizione generale di alcuni dei titoli di punta di Bethesda, e gli eventi che si terranno alla fiera, dal comunicato ufficiale:



Per chi è appassionato di giochi di ruolo e viaggi stellari Starfield promette avventure coinvolgenti e ricche di fascino nello spazio siderale. Indossate la tuta e il casco e preparatevi a vivere un viaggio indimenticabile che vi porterà attraverso la galassia.



Se, invece, preferite il fantasy il gioco che fa per voi è The Elder Scrolls Online. L’aggiornamento 40 ora disponibile gratuitamente propone la nuova sfida PvE Endless Archive con un dungeon infinito e gratuito in cui i giocatori devono farsi strada attraverso livelli dinamici generati casualmente con tantissimi mostri e boss e una serie di nuove funzioni e miglioramenti tra cui il nuovo Group Finder che permette di creare o cercare gruppi personalizzando i criteri che i membri del gruppo devono soddisfare.



Segnatevi, inoltre, in calendario un’opportunità da non perdere: la possibilità di vedere i migliori cosplayer dedicati ai giochi Bethesda. Potrete unirvi a loro presso lo Stand Free Play Area nella giornata di sabato 25 novembre dalle ore 15 alle ore 17.

Qui Kamichan83 mostrerà il suo nuovo cosplay di Starfield composto da tuta spaziale, casco e jetpack realizzato in collaborazione con Ginevra_Ellenrow_Liyr. Nel frattempo Arikotocosplay proporrà il suo cosplay di Queen Kamira direttamente da The Elder Scrolls Online. Per gli appassionati di Fallout 76, infine, sarà presente Jaco_folla98 che vi trasporterà nelle atmosfere della Zona Contaminata.



Alcuni fortunati fan che si scatteranno una foto con i cosplayer e la pubblicheranno sui loro canali social taggando @bethesda_IT avranno la possibilità di vincere uno dei giochi Bethesda.