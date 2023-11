Make Way: il racing game che riprende dai classici con visuale dall’alto ha una data su PC

Secret Mode ha annunciato la data, su PC, per Make Way, racing game che riprende dai classici con visuale dall’alto, in sviluppo da parte di Ice BEAM. Sarà disponibile su PC dal 4 dicembre. Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia. Il gioco arriverà successivamente anche su console.

Inoltre, Make Way sarà il primo gioco in assoluto a essere lanciato nell’ambito di Jingle Jam, l’evento annuale di raccolta fondi per beneficenza del gruppo di streaming The Yogscast. Disponibile dal 1° dicembre, il bundle Jingle Jam 2023 includerà circa 75 titoli per un valore di quasi 1.000 sterline, e il 100% dei proventi delle vendite del bundle sarà suddiviso tra 12 associazioni di beneficenza.

Qui sotto invece la descrizione del gioco:

Make Way riprende la classica struttura dei giochi di corse multigiocatore con visuale dall’alto elevandola all’ennesima potenza.

Seleziona i pezzi del circuito dall’apposito menu e collegali per creare la tua prima pista. Evita gli ostacoli più pericolosi, scatena la potenza del tuo arsenale ed evita di cadere dai bordi in una caotica corsa per raggiungere il traguardo, poi assembla altri componenti e dai vita al tracciato della prossima gara.

Semina la devastazione in tracciati sempre più grandi con insidie ancora più pericolose, finché la competizione non incoronerà un vincitore e sarà il momento di passare a una nuova gara.

Crea il tuo circuito

Collabora con gli altri giocatori o sfidali creando rapidamente dei tracciati tramite una serie di componenti fuori di testa, inclusi giri della morte, trampolini, spirali e anche passaggi a livello. Poi aggiungi degli ostacoli e dei potenziamenti. Disturba la gara dei tuoi amici posizionando strategicamente una barriera o falli uscire di strada in curva con un’insidiosa turbo-piattaforma.

Sconvolgi la competizione

Quattro piloti dovranno farsi largo a forza di scontri e spinte attraverso i checkpoint per raggiungere il traguardo. Annienta gli avversari con una serie di improbabili armi, inclusi cannoni sparamelma e bobine elettriche, ma attento: ogni checkpoint permetterà agli altri di rientrare in gioco per ottenere la rivincita, e sappiamo tutti che la vendetta è un piatto da servire con… un bel martello gigante o una doppietta montata sul tettuccio dell’auto.

Continua a spingere

Il traguardo non è la fine! Aggiungi nuovi pezzi dopo ogni round per creare immensi tracciati, e ottieni punti bonus con le tue prestazioni per aggiudicarti il trofeo.

Amplia la tua collezione

Sblocca nuovi componenti per i tracciati e trappole per dare vita a percorsi ancora più letali. Aggiungi nuovi veicoli al tuo garage per vincere con stile.

Caratteristiche principali

Combina i vari pezzi dei tracciati e le trappole a tua disposizione per ottenere infinite configurazioni

Combatti per ottenere armi e potenziamenti che ti permetteranno di sbaragliare gli avversari

Sblocca nuovi componenti e veicoli per dare vita a corse sempre più sfrenate

Fino a quattro giocatori a schermo condiviso o online con multigiocatore cross-platform

Attiva e disattiva le trappole e le barriere di sicurezza per rendere più semplici (o più pericolose!) le curve più tortuose, grazie al regolamento personalizzabile

Qui sotto potete vedere il nuovo trailer che annuncia la data d’uscita di Make Way, ricordando che Secret Mode ha recentemente pubblicato Loddlenaut, avventura dedicata alla pulizia degli oceani.