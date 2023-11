Funko a Milan Games Week & Cartoomics con 10 esclusive celebra la cultura pop

L’edizione 2023 di Milan Games Week & Cartoomics, appuntamento atteso dagli appassionati di videogame, fumetti, cinema e giochi da tavolo, punta a riunire tutte le forme di espressione sotto un unico tetto, in una continua celebrazione del meglio della cultura pop: Funko non poteva mancare all’appuntamento. Allo stand G03 padiglione 9, in collaborazione con Funside, la catena di negozi di fumetti più grande d’Italia, l’azienda sarà protagonista grazie anche alle 10 esclusive che saranno acquistabili durante l’evento. Basterà recarsi a Fiera Milano Rho dal 24 al 26 novembre, per potersi accaparrare dei veri pezzi da collezione.



Lo stand presenterà a tutti i visitatori il meglio dell’offerta Funko a partire dai Funko Pop!, che negli anni hanno raffigurato una moltitudine di personaggi provenienti da qualsiasi media, i nuovi Bitty Pop!, la nuova dimensione del collezionismo, raffiguranti i personaggi più amati in formato micro e Loungefly, il brand premium di accessori che permetterà a tutti di indossare il proprio fandom del cuore con orgoglio.



Ben 10 saranno le esclusive acquistabili durante i giorni della manifestazione, provenienti dai film e le serie tv più amate dal pubblico. A cominciare dall’intramontabile Stranger Things, con il terrificante Vecna in edizione speciale. Direttamente dal mondo degli anime, uno dei settori in maggior crescita degli ultimi anni, saranno disponibili due Funko Pop!. Il primo è Nezuko Kamado direttamente da Demon Slayer, seguita da Jinzo, il personaggio del celebre gioco di carte collezionabili Yu-Gi-Oh.

Provenienti dalla galassia lontana lontana, ben due Funko Pop! dal mondo di Star Wars saranno disponibili a Milan Games Week & Cartoomics. Dalla serie animata di successo Star Wars: The Clone Wars, Obi-Wan Kenobi in armatura mandaloriana, sarà disponibile per tutti i fan! L’esclusivo Funko Pop! di Darth Vader con la maschera rotta raffigura uno dei momenti più drammatici della mini serie televisiva Obi-Wan Kenobi, una chicca imperdibile per le collezioni dei più grandi appassionati.



Da Marvel, ben tre esclusive attenderanno tutti i visitatori. Due saranno le Pop! Cover che raffigurano le copertine più iconiche dei fumetti della Case delle Idee. La prima raffigura Black Panther nel volume Avengers #87 del 1971; la seconda ha come protagonista Thor nel numero #12 di Avengers. Ultimo ma non per importanza, Matt Murdock, sarà disponibile nella esclusiva versione King Daredevil ideata dalla penna dell’inimitabile autore italiano Marco Checchetto.





Per festeggiare i 100 anni di Disney, Alice sarà disponibile nei tre giorni di evento. Raffigurata con una tazza di te nel bel mezzo delle celebrazioni della festa del Non Compleanno, aggiungerà un pizzico di dolcezza alle collezioni di tutti gli appassionati!





Infine, dal mondo fantastico di Dungeons & Dragons il temibile Orsogufo è pronto a minacciare tutti gli avventurieri. Riusciranno i paladini a sconfiggere il mostro? Basta lanciare un dado D20 per scoprirlo!