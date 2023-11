PLAION invita tutti al Milan Games Week & Cartoomics 2023, incontrerete Sonic e i suoi amici

PLAION, sviluppatore, publisher, distributore e leader mondiale nell’ambito dell’entertainment è felice di annunciare che i festeggiamenti per l’uscita di Sonic Superstars (qui la nostra recensione del gioco), disponibile dal 17 ottobre in versione fisica e digitale su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC, non sono ancora finiti! Ci sono ancora tante sorprese che aspettano i fan del porcospino blu più amato di sempre allo stand M25 P34, nel padigione 11, a Milan Games Week & Cartoomics 2023, che si terrà dal 24 al 26 ottobre presso Fiera Milano Rho.

Chi non vede l’ora di mettere le mani sull’ultima avventura di Sonic, potrà correre a tutta velocità presso lo stand PLAION, dove troverà varie postazioni per godersi Sonic Superstars, il platform in 2D con grafica 3D di SEGA®, acclamato da critica e pubblico.

Inoltre, il 25 e il 26 novembre, dalle 3:00 alle 4:00 pm, si celebrerà Sonic Superstars con degli incontri molto speciali: alcuni amici di Sonic, infatti, torneranno a trovare tutti i suoi fan, per condividere dei momenti speciali insieme.

Di seguito il calendario dei Meet & Greet con i talent che vi aspettano allo stand PLAION M25 P34 nel Padiglione 11:

25 novembre – Sabaku No Maiku

26 novembre – Sbriser

Per partecipare ai Meet & Greet non si dovrà fare altro che presentarsi allo stand PLAION nell’orario indicato e mettersi nella fila dedicata agli incontri speciali con i talent, i fan potranno entrare in ordine di arrivo, fino ad esaurimento posti.

Ma non è finita qui! Anche l’ospite d’onore, Sonic in persona, ha deciso di unirsi ai festeggiamenti per divertirsi e farsi tanti selfie con tutti i suoi fan! Sarà possibile incontrarlo tutti i pomeriggi dal 24 al 26 novembre, allo stand PLAION, nei seguenti orari:

12:00 am – 12:30 am

2:00 pm – 2:30 pm

3:00 pm –3:30 pm

4:00 pm – 4:30pm

5:00 pm – 5:30pm

6:00 pm – 6:30pm

PLAION vi aspetta numerosi al suo stand, per incontrare Sonic e i suoi amici dal 24 al 26 novembre durante Milan Games Week & Cartoomics 2023!