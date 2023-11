Santa Monica Studio: Bonnie Jean Mah, ex-narrative director della serie Gears of War, passa al team di God of War

L’ex narrative director della serie Gears of War si è unita al Santa Monica Studio di Sony.

Bonnie Jean Mah lascia dunque Gears of War per God of War, annunciando su X di essere entrata a far parte di Santa Monica Studio come narrative director.

Articoli Consigliati PLAION invita tutti al Milan Games Week & Cartoomics 2023, incontrerete Sonic e i suoi amici Make Way: il racing game che riprende dai classici con visuale dall’alto ha una data su PC

“Va bene, facciamolo”, ha scritto. “Sono così entusiasta di condividere la mia notizia – sono entrata a far parte di Sony Santa Monica come narrative director. Sono entusiasta di lavorare con questo team e questo studio. Andiamo!“.

Mah, con un passato nel cinema e nella TV, è entrata nell’industria dei videogiochi nel 2008, dove ha lavorato come scrittrice e narrative designer per Warhammer 40:000 Space Marine e Warhammer 40:000: Dark Millennium Online.

Nel 2014 è entrata a far parte di Black Tusk Studios (ora nota come The Coalition), dove è diventata responsabile narrativa del franchise per l’IP di Gears of War.

Tra gli altri ruoli ricoperti da Mah presso The Coalition figurano il narrative producer di Gears of War 4 e il narrative designer di Gears 5, prima di lasciare gli studi per unirsi a Relic Entertainment, dove ha ricoperto il ruolo di narrative lead e lead writer per Age of Empires 4.

Mah è poi tornata a The Coalition nel 2019 dievntando narrative director del franchise di Gears of War, supervisionando “lo sviluppo narrativo dei titoli di Gears e delle pubblicazioni dell’universo esteso”.

Dopo aver lavorato per due anni a un gioco open world non ancora annunciato presso TiMi Montreal, di proprietà di Tencent, Mah si è unita allo Studio Santa Monica di Sony, il cui gioco di più recente uscita è stato God of War Ragnarök.

Qui sotto potete vedere il tweet del suo annuncio.