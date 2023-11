River Tails Stronger Togheter: il platform co-op ha una data per la full release

Disponibile in accesso anticipato da marzo, River Tails Stronger Togheter ha ora una data per l’uscita della full release. Il team tra Italia e Uk, Kid Onion Studio, ha infatti annunciato che il platform co-op asimmetrico, che narra la storia d’amicizia di un gatto e un pesce, arriverà con la sua versione 1.0 su Steam il 14 dicembre. Per l’occasione è stato pubblicato anche un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Come scritto dagli sviluppatori nella news dell’annuncio, non vedono l’ora che possa essere giocato per scoprire tutte le nuove funzionalità che sono state aggiunte al gioco.

Il filmato mostra i vari ambienti che esplorano Furple (il gatto) e Finn (il pesce), le sfide time trial, le diverse skin da poter utilizzare e i boss da sconfiggere.

Questa la descrizione del gioco:

River Tails: Stronger Together è un platform 3D cooperativo asimmetrico. Unisci le forze con il tuo compagno di squadra per sconfiggere i boss di fine livello e risolvere puzzle ambientali.

Gioca nei panni di Furple, il curioso ed iperattivo gattino viola, o di Finn, il solitario e perennemente imbronciato pesce rosso. Parti per viaggio lungo il fiume con questa strana coppia. La destinazione? La montagna ghiacciata dove la famiglia di Furple è in pericolo mortale. Riuscirai a salvarli in tempo?

Immergiti in stupefacenti ambienti naturali

In River Tails, vivrai un viaggio epico e visivamente stupefacente tra terra e acqua. Esplora la flora delle foreste pluviali inesplorate, immergiti nella magica atmosfera delle grotte, attraversa l’infida palude (se ci riesci!). Solo allora arriverai alla montagna ghiacciata. Sulla tua strada, incontrerai una vasta gamma di fauna locale – ma assicurati di capire subito chi ti è amico e chi no prima che sia troppo tardi!

Gameplay innovativo e in continua evoluzione

Il tuo viaggio sarà pieno di sfide innovative e divertenti a tema fluviale. Non ci sono due livelli uguali in River Tails. Scopri nuove sfide, nuove meccaniche e nuovi nemici via via che prosegui nell’avventura. Per avere successo, lavorare con il tuo partner è assolutamente vitale.

Boss da cardiopalma

Possono essere piuttosto spaventosi, ma avendo padroneggiato le meccaniche co-op chiave all’inizio del gioco avrete tutte le abilità necessarie per sconfiggere questi nemici un po’ troppo arrabbiati. Basta mantenere la calma e lavorare insieme. I boss non sono malvagi, ma hanno qualche problema di rabbia per il quale dovrebbero cercare un aiuto specialistico. Sono molto protettivi nei confronti del loro territorio e non sono molto contenti quando un gattino vivace e un pesce con un alga in bocca si avvicinano troppo.

Gioca una partita co-op in modalità per giocatore singolo!

River Tails è progettato specificamente per due giocatori, ma non ci piaceva l’idea di un gioco che può essere giocato solo in un modo. Ecco perché abbiamo aggiunto la modalità LoneWolf. Abbiamo aggiunto una speciale modalità di controllo che ti permette di giocare come entrambi i personaggi usando un solo controller. La coordinazione diventa tra una parte del tuo cervello e l’altra!

Qui sotto potete vedere il nuovo trailer, ricordando che River Tails Stronger Togheter, sviluppato da Kid Onion Studio e pubblicato da Gravity Game Arise, aveva avuto una campagna Kickstarter a novembre 2021.