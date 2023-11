Suicide Squad Kill the Justice League: il nuovo trailer presenta King Shark

Dopo il filmato di un paio di giorni fa su Harley Quinn, Warner Bros Games ha pubblicato un nuovo video di presentazione per i personaggi di Suicide Squad Kill the Justice League. Oggi è il turno di King Sark, lo squalo umanoide: per la suo gente un vero dio, è incredibilmente forte e sorprendentemente intelligente, ma anche credulone e naive. Come si vede nel filmato, salta per Metropolis come nessun altro, schiantando potentemente al suolo con i suoi piedi: lo si vede attaccare con armi da fuoco, ma anche con attacchi in mischia e arpioni. E’ l’unica creatura sulla terra che riesce ad andare faccia a faccia con Superman.

Lasciandovi al filmato di King Shark qui sotto, vi ricordiamo che Suicide Squad Kill the Justice League, in sviluppo da parte di Rocksteady Games, sarà disponibile dal 2 febbraio 2024 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S e che, dal 30 novembre al 4 dicembre, ci sarà un closed alpha test per tutte le piattaforme.